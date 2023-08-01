Авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по базам оккупантов — сводка Генштаба 1 августа, 19:58 Авиация сил обороны за сутки нанесла удары по командному пункту и зенитно-ракетному комплексу оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также один — по командному пункту и один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook за вторник, 1 августа.

В течение суток враг нанес 1 ракетный, 49 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 — по командному пункту и 1 по — зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 5 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще 2 важных объекта врага.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 690 военных.