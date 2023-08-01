Авиация ВСУ за сутки нанесла семь ударов по базам оккупантов — сводка Генштаба
Авиация сил обороны за сутки нанесла удары по командному пункту и зенитно-ракетному комплексу оккупантов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также один — по командному пункту и один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook за вторник, 1 августа.
- В течение суток враг нанес 1 ракетный, 49 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
- На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Каменка, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- На Запорожском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 — по командному пункту и 1 по — зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 5 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава и еще 2 важных объекта врага.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 690 военных.