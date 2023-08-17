Авиация ВСУ нанесла семь ударов по базам оккупантов, в течение суток уничтожено два российских вертолета — Генштаб 17 августа, 20:04 Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.



Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за четверг, 17 августа, в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

В течение суток враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Донецкой области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спирного и Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожено 2 вражеских ударных вертолета Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 256 050 военных.