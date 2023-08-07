Авиация ВСУ нанесла девять ударов по базам оккупантов, украинские силы наступают на двух направлениях — Генштаб 7 августа, 20:11 ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Фото:Генштаб/Фейсбук)

Авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось около 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадного Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 250 240 военных.

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