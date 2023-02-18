Для дискредитации ВСУ среди гражданских. Оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий — Генштаб 18 февраля, 18:28 За сутки Россия нанесла 16 ракетных ударов — сводка Генштаба (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18.00 субботы, 18 февраля, на 360-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

оккупанты в течение суток нанесли 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения.

кроме того, враг нанес четыре авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;

с целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник осуществляет артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.

авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силы обороны в течение текущих суток уничтожили две крылатые ракеты Калибр.

подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Видео дня

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.