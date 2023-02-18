Для дискредитации ВСУ среди гражданских. Оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий — Генштаб

18 февраля, 18:28
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За сутки Россия нанесла 16 ракетных ударов — сводка Генштаба (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки Россия нанесла 16 ракетных ударов — сводка Генштаба (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18.00 субботы, 18 февраля, на 360-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • оккупанты в течение суток нанесли 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкого и населенного пункта Украинской Донецкой области. В результате чего повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения.
  • кроме того, враг нанес четыре авиационных удара и произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
  • основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
  • с целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области, противник осуществляет артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения.
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
  • Силы обороны в течение текущих суток уничтожили две крылатые ракеты Калибр.
  • подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один район сосредоточения живой силы противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032FQ4TMNPDmT9iL9r68Qbtg3dqZZpM3Nt7cM3yaer6NYFUA4mPZwLNESPSLPPFVEel&show_text=true&width=500

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/2o3pGCRyz3g
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Оккупированные территории Война России против Украины Генштаб ВСУ

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