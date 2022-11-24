Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям россиян, оккупанты пытаются наступать на двух направлениях — Генштаб 24 ноября, 19:14 ВСУ нанесли два удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/ Facebook)

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям российских войск. Оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

За текущие сутки российские оккупанты нанесли два авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам.

по позициям наших войск и гражданским объектам. На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий.

По имеющейся информации, противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск.

в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск. В населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября, оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 720 своих военных , за минувшие сутки — 310. Наибольшие потери войск РФ понесли на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.