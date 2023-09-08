Штурмовые действия. Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута — Генштаб ВСУ 8 сентября, 08:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны в результате штурмовых действий имеют частичный успех к югу от Бахмута, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 8 сентября.

Генштаб сообщил в Facebook, что Силы обороны Украины вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Также имеют успех в районе южнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств, два пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса противника.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление — это длительный процесс, и война — это не быстро.