ВСУ за сутки отбили почти 60 вражеских атак, авиация нанесла восемь ударов по районам скопления врага — Генштаб 23 апреля, 08:10 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В течение 22 апреля Силы обороны Украины отразили 58 атак противника на трех направлениях. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб в воскресенье, 23 апреля, в Facebook.

За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных, 37 авиационных ударов и совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы многочисленных населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Новомлынск, Западное, Масютовка, Синковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил.

На Бахмутском направлении продолжаются упорные бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении минувших суток враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и четыре БпЛА противника (два разведывательных - Орлан-10 и Zala, а также два дрона-камикадзе типа Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.