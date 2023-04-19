ВСУ за сутки отбили более 60 атак противника и сбили десять БпЛА — Генштаб 19 апреля, 07:15 Украинские военные (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

ВСУ за сутки отбили более 60 атак противника и сбили десять БпЛА, сообщил Генштаб в среду, 19 апреля в Facebook.

За прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и гражданские люди.

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Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта подразделениями сил обороны Украины отражено более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области, Большая Березка, Коренок, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфине и Реки Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримов.



На Купянском направлении в минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Григорьевка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут. В то же время нашими защитниками было отражено наступление противника в направлении населенного пункта Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавные Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть погибшие среди гражданского населения.

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают минировать местность, наращивая оборонительные возможности. Минируют акватории рек Конка и Днепр. Есть случаи подрывов местных жителей на вражеских минах при попытке выйти на воду.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, были сбиты два вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также восемь ударных (семь – типа Шахед-136 и один – Ланцет).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, радиоэлектронную борьбу и еще один важный военный объект противника.