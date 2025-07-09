За сутки ВСУ отбили почти 150 атак врага: горячее всего — на Покровском направлении
9 июля, 02:41
ВСУ (Фото: facebook.com/okPivden/)
За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, использовав шесть ракет и 77 управляемых авиабомб. Для ударов также применили 1 113 дронов-камикадзе.
Об этом сообщает Генштаб.
Наибольшая интенсивность боевых действий зафиксирована на Покровском направлении. В течение суток противник 51 раз атаковал позиции ВСУ в районах более десяти населенных пунктов, включая Миролюбовку, Шевченко, Удачное, Ореховое и Покровск. По предварительным данным, уничтожено 177 оккупантов, из них 118 — безвозвратно. Также ликвидирована техника, среди которой бронетранспортер, 13 единиц мототехники, артиллерия, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 26 вражеских атак в районах Запорожья, Поддубного, Воскресенки, Шевченко и Новополя.
Активные бои продолжаются и на других участках фронта. В частности, на Лиманском направлении отражено 13 штурмов, на Торецком — 9, на Северо-Слобожанском и Курском — 13 боестолкновений. На Купянском и Северском направлениях враг совершил отдельные попытки прорыва, однако безрезультатно.
На Ореховском направлении фиксировался авиаудар в районе Плавней, однако наступательные действия враг не проводил. На Приднепровье противник также потерпел неудачу.
