ВСУ отбивают атаки. Российские войска пытаются наступать, но безуспешно — Генштаб 12 июля, 08:10 Украинские военнослужащие ведут огонь из малой реактивной системы залпового огня (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, в течение суток состоялось 29 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в среду, 12 июля в Facebook.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелечья, Ветеринарное, Строевка и Сотницкий Казачок на Харьковщине.



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На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Торское, Верхнекаменское и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григорьевка и восточнее Орехово-Васильевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Нанес авиационные удары возле Одрадного, Сторожевого, Ровнополя и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львовское, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка на Николаевщине.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.