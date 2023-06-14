Столтенберг рассказал о привилегиях создания Совета Украина-НАТО 14 июня, 17:22 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Возможное создание Совета Украина-НАТО дало бы существенное укрепление партнерства между Украиной и Альянсом. Этот орган был бы способен принимать совместные решения.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге в среду, 14 июня.

Он пояснил, что существует принципиальная разница между уже существующим форматом — Комиссия Украина-НАТО — и возможным Советом. Комиссия является форматом для консультаций союзников со страной-партнером, где решения не принимаются.

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Столтенберг подчеркнул, что орган Совет Украина-НАТО мог бы принимать важные решения. Такой формат означал бы укрепление политического партнерства между Украиной и странами Альянса.

«Если союзники договорятся создать Совет НАТО-Украина, это означало бы, что это будет 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решения… Это структура для гораздо более глубокого сотрудничества, для принятия совместных решений, если все члены Совета согласятся. И это обозначило бы значительное укрепление политического партнерства между Украиной и союзниками в НАТО», — пояснил генсек НАТО.

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13 июня президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон выступают за обсуждение гарантий безопасности.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.