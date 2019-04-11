Генпрокурор США заявил, что за избирательным штабом Трампа шпионили. В Конгрессе сомневаются Сегодня, 08:25 103 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Erin Scott Позже Уильям Барр уточнил, что не уверен, что произошло какое-то правонарушение REUTERS / Erin Scott

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что спецслужбы США проводили "шпионские" операции против команды нынешнего президента Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года.

Об этом он сказал во время выступления перед комитетом по ассигнованиям Сената, сообщает Радио Свобода.



"Я думаю, что шпионаж действительно имел место", - отметил Барр.

В свою очередь представители Демократической партии выразили сомнение в независимости министра юстиции США.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Барру стоит отказаться от своей слов о слежке, поскольку это унижает его достоинство как главы Минюста.

"Барр должен немедленно отозвать свое заявление или представить конкретные доказательства в подтверждение этих слов. Укрепление теорий заговора руководится министром юстиции", - сказал Шумер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что Барр работает на США, а не лично на президента Трампа.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил, что Барр действует, как "служащий президента".

Позже Уильям Барр уточнил, что не уверен, что произошло какое-то правонарушение, и он заинтересован только в соблюдении закона.

Ранее СМИ сообщали, что Уильям Барр намерен исследовать начало расследование о связи президента Дональда Трампа с Россией.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер в ходе 22-месячного расследования не удалось найти прямых доказательств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время президентской кампании в США.

Генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что следствие не нашло достаточно доказательств, чтобы обвинить Трампа в препятствовании правосудию. В то же время Барра подозревают в том, что он скрыл детали отчета Мюллера.



