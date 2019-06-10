Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко — СМИ Сегодня, 03:54 Цей матеріал також доступний українською НВ Дело против Иванющенко было закрыто 4 июня НВ

Издание Украинская правда сообщает, что Генеральная прокуратура возобновила расследование против бывшего представителя Партии регионов Юрия Иванющенко.

По данным издания, все детали о возобновлении расследования станут известны 10 июня.

Дело против Иванющенко было закрыто Одесской прокуратурой 4 июня. Иванющенко проходил сразу по двум эпизодам.

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Первый из них касался растраты средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. По данным следствия, речь идет о сумме в 618 млн гривен.

Второй эпизод связан с завладения долей в уставном фонде ООО Промрынок (одесский рынок «7-й километр»).