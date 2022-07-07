«Ежедневно гибнет 25 человек». В захваченном россиянами Мариуполе смертность выросла в четыре раза — советник мэра 7 июля, 17:38 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном россиянами Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

В Telegam он подчеркнул, что братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась минимум в два раза из-за эксгумации погибших во время боевых действий и роста смертности после российской оккупации.

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«Фактически, смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек», — пишет он.

Андрющенко отмечает, что за май и июнь в Мариуполе погибли около 1800 человек.

«Все это — бесспорные факты. Напомню, что по анализу четырех массовых захоронений мы официально указывали, что не менее 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах. И такой рост… Выводы делайте сами», — пишет он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

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