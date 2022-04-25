«Пытаются скрыть масштабы геноцида». Оккупанты маскируют братскую могилу в Мангуше — Мариупольский горсовет 25 апреля, 16:54 Цей матеріал також доступний українською Таблички на братской могиле в Мангуше (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Российские оккупанты маскируют братскую могилу в городе Мангуш, чтобы скрыть настоящее число погибших мирных украинцев в Мариуполе, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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«Оккупанты снова пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе. Огромную братскую могилу в Мангуше они маскируют „табличками“. Пока выходит очень плохо», — говорится в сообщении в Telegram.

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Горсовет также опубликовал фото табличек на одном из секторов захоронения. Судя по нумерации в том участке находятся не менее 268 могил.

«На спутниковых снимках от 9 апреля наблюдаем четыре таких сектора. Поэтому пропагандисты России сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев», — добавили в пресс-службе.

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Также горсовет подчеркнул, что подтверждает свою предварительную оценку о числе украинцев, захороненных в братской могиле Мангуша. По их данным, там похоронили от трех до девяти тысяч мариупольцев.

Утром 21 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в эфире национального телемарафона, что местные обнаружили под Мариуполем новую 30-метровую братскую могилу, вырытую оккупантами.

Спутниковые снимки массового захоронения в Мангуше опубликовала компания Maxar Technologies. По ее данным, новые могилы появились в период с 23 по 26 марта 2022 года и продолжали появляться в течение последних нескольких недель. Журналисты Радио Свобода Схемы уточняли, что длина траншеи в Мангуше более 300 метров.

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