Варварство и геноцид в Буче. Снимки массовых убийств, совершенных армией РФ под Киевом, заполнили обложки мировых СМИ 4 апреля, 17:11 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Одна из жертв российских военных в Буче, Киевская область (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Массовые убийства мирных жителей Бучи, совершенные российскими оккупантами, за считанные часы после обнародования страшных доказательств стали новой страницей мировой истории — теперь ее называют «Бучанская резня».

Сегодня фотографии из Бучи, ужаснувшие не только Украину, оказались на передовицах самых влиятельных и самых популярных мировых СМИ. НВ собрал некоторые из этих обложек.

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The Washington Post, поместив на первую полосу фото из Бучи, напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский назвал преступления российской армии «геноцидом».

Издание также пишет, что снимки насильственной гибели людей в Украине спровоцировали глобальное негодование и ярость в адрес РФ.

Инфографика: The Washington Post

The New York Times публикует фото братской могилы в Буче, напоминая что «Украина обвиняет российских солдат в военных преступлениях», в то время как возмущенных этими зверствами Запад «требует новых санкций против РФ».

Инфографика: NYT

«Кошмар в Буче: Россию обвиняют в пытках и массовых убийствах гражданских» — гласит заголовок материала на первой полосе свежего номера The Guardian.

Ежедневная британская газета i (приложение к The Independent) не оставляет сомнений в том, что российские войска совершили в Буче «расправу с невиновными».



«Мирные жители застрелены на улицах» — подчеркивает в своей публикации The Times, публикуя на обложке номера снимок из Бучи.

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Таблоид Daily Mirror использовал то же фото, но вынес на обложку слово «Геноцид». Заголовок на первой полосе помещен под плашкой с надписью «Новые зверства Путина»

Инфографика: Daily Mail

Деловое издание Financial Times также поместило на обложке фото из Бучи, проиллюстрировав им свой материал о подготовке нового раунда санкций ЕС.

По информации издания, на фоне «растущего объема доказательств военных преступлений» Россию могут ждать меры вплоть до эмбарго на энергоносители.

Британская газета Metro отмечает на передовице, что позор военных преступлений, в которых виновен Путин, уже превосходит зверства, совершенные ИГИЛ.

Об «ужасе бойни под Киевом» пишет на обложке влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung

Инфографика: FAZ

«Варварство в Буче» — с такой обложкой вышла австрийская газета Kleine Zeitung (Грац)

Инфографика: Kleine Zeitung

Der Standard, еще одна австрийская газета (Вена), в заголовке обложечной публикации указывает на «Глобальное возмущение военными преступлениями России»

Инфографика: Der Standardat

De Volkskrant, ежедневная газета в Нидерландах, рассказывает на обложке о том, что в Буче «сотни мирных жителей расстреляны российской армией».



Инфографика: De Volkskrant

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