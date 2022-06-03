Замена «Сирийскому мяснику». Что известно о Геннадии Жидко, который предположительно возглавил оккупационные войска РФ вместо Дворникова 3 июня, 17:50 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Генерал Геннадий Жидко, по данным CIT, сменил Дворникова около недели назад (Фото:mil.ru)

2 июня расследователи Conflict Intelligence Team сообщили, что вместо Александра Дворникова группировкой российских войск в Украине уже неделю командует генерал Геннадий Жидко.

Как сообщала ранее New York Times, назначенный в апреле руководить оккупационным контингентом Дворников, который за жестокие методы ведение боевых действий в Сирии получил прозвище «сирийский мясник», пропал из виду. По данным газеты, его внезапное исчезновение могло свидетельствовать об отстранении от должности. По словам источников издания, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Однако, ему это не совсем удалось из-за фундаментальных проблем в российской армии.

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Что известно о смене Дворникова на Жидко

В сводке CIT расследователь Руслан Левин заявил, что примерно неделю-полторы назад общался со своими источниками среди солдат, которые рассказывали, что «говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой „операцией“, битвой за Донбасс, генерал Жидко».

«Он бывший командующий Восточным военным округом, он был командующим этого округа до ноября 2021 года, после чего его перевели на должность заместителя министра обороны России по военно-политической работе. То есть, он, по сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии», — отметил Левин.

По его словам, Восточный военный округ РФ, которым командовал Жидко, считается наиболее укомплектованым и боеспособным.

«Поэтому, естественно, выходцам из этого округа дают сейчас более привелигированное положение в плане того, что могут ставить задачи командовать, и их бросать на самые важные направления, потому что они имеют наиболее результативные», — объяснил Левин.

По его словам, еще полторы недели назад солдаты говорили расследователям CIT, что «мы знаем, что теперь вместо Дворникова командует всем генерал Жидко», а в последние дни начали появляться сообщения от разных источников о том, что Дворников группировкой войск РФ в Украине больше не командует.

«По-моему, он не был командующим группировки всей воинской в Сирии, хотя сделаю тут сразу ремарку, что смену командующего группировкой войск России в Сирии мы не всегда успешно отслеживали, потому что это публично, как правило не раскрывалось, это просто случайно потом сливалось в прессу в рамках репортажа какого-нибудь СМИ российского. Что вот командующий группировкой войск России в Сирии генерал такой-то сказал это», — сказал Левин.

По его словам, о смене командующих группировкой российских войск в Сирии можно было узнать только из таких репортажей, и их было много.

«И Журавлев был, Дворников был и другие были. Вот Жидков я не припоминаю, чтобы он в этом контексте светился как тоже командующий группировкой войск, хотя, возможно, что такое тоже было, учитывая задачу российской армии набрать боевой опыт для таких генералов, чтобы они подучились в реальной войне», — объяснил расследователь.

Известно, что в 2016 году Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии

Краткая биография Жидко

Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в узбекистанском селе Янгиабад.

В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище.

Прошел путь от командира взвода до командира дивизии в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского и Приволжско-Уральского военного округов с пунктом базирования в селе Тоцкое Тоцкого района Оренбургской области. Затем был командиром 92-го мотострелкового полка с пунктом базирования в Душанбе.

В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а в 2007 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С августа 2007 года по июль 2009 года командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа с пунктом базирования в Волгограде.

С июля 2009 года по январь 2011 года был заместителем командующего 20-й гвардейской армией Московского, затем Западного военного округов со штабом в Воронеже.

С января 2011 года по январь 2015 года был начальником штаба — первым заместителем командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа с пунктом базирования в Санкт-Петербурге.

С января 2015 года по сентябрь 2016 года был начальником штаба — первым заместителем командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией.

С сентября 2016 года по ноябрь 2017 года был командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа со штабом в Самаре.

20 февраля 2016 года получил звание генерал-майора.

В том же 2016 году был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

С 22 ноября 2017 по 3 ноября 2018 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В июне 2018 года получил звание генерал-лейтенаната.

В ноябре 2018 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

В июне 2020 года получил звание генерал-полковника.

12 ноября 2021 года назначен заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.



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