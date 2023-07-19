С мэра Одессы Труханова сняли электронный браслет

19 июля, 20:29
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Геннадий Труханов (Фото:Суспільне Одеса)

Геннадий Труханов (Фото:Суспільне Одеса)

Фигурант «дела Краяна» городской голова Одессы Геннадий Труханов остался без электронного браслета.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии УП.

Срок этой меры пресечения истек.

Как пояснили Украинской правде, САП ходатайствовала о продлении, но суд не рассмотрел ходатайство в соответствующие сроки.

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16 мая суд оставил в силе меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отказавшись увеличит размер залога до 50 млн гривен.

25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Он не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн.

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Кличко объяснил, почему хотел взять на поруки арестованного по делу завода Краян мэра Одессы Геннадия Труханова (Фото:Виталий Кличко/Facebook) Громкое дело Труханова. Кличко хотел взять мэра Одессы на поруки, но не собирается вносить за него залог

4 мая ВАКС постановил арестовать городского голову Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 млн грн по делу завода Краян. Его взяли под стражу в зале суда.

На следующий день за мэра Одессы внесли залог. Это сделал депутат от промэрской фракции Доверяй делам Дмитрий Танцюра.

Геннадия Труханова обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Геннадий Труханов

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