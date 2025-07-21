Бригадный генерал Шаповалов сделал первое заявление в должности командующего Сухопутными войсками ВСУ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Геннадий Шаповалов , которого назначили на должность 19 июня, сделал первое заявление. Он отметил, что одной из главных задач на сегодня является генерация войск.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в Сухопутных войсках.

«Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте», — заявил Шаповалов.

Он также отметил необходимость постоянного совершенствования боевой подготовки в условиях войны. По его словам, подготовка подразделений должна соответствовать реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются военные на передовой.

Шаповалов подчеркнул важность внедрения современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также роли высококвалифицированного инструкторско-преподавательского состава.

Командующий отметил, что для него принципиально развитие всех составляющих Сухопутных войск без исключения — от пехоты и танковых частей до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации. Он подчеркнул, что обеспечение войск современными технологиями и вооружением является критически важным для достижения превосходства над противником.

«Победа зависит от единства наших усилий. Мы не существуем отдельно от общества. Успех армии возможен только в условиях тесного взаимодействия с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением, международными партнерами», — подчеркнул Шаповалов.

47-летний бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 19 июня.

Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ вместо Михаила Драпатого. 1 июня тот подал рапорт об отставке с должности после того, как Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

Драпатий взамен был назначен командующим Объединенных сил ВСУ, а Шаповалов возглавил Сухопутные войска.