Бригадный генерал Шаповалов сделал первое заявление в должности командующего Сухопутными войсками ВСУ
Геннадий Шаповалов сделал первое заявление в должности командующего Сухопутными войсками (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook)
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Геннадий Шаповалов, которого назначили на должность 19 июня, сделал первое заявление. Он отметил, что одной из главных задач на сегодня является генерация войск.
Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в Сухопутных войсках.
«Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте», — заявил Шаповалов.
Он также отметил необходимость постоянного совершенствования боевой подготовки в условиях войны. По его словам, подготовка подразделений должна соответствовать реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются военные на передовой.
Шаповалов подчеркнул важность внедрения современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также роли высококвалифицированного инструкторско-преподавательского состава.
Командующий отметил, что для него принципиально развитие всех составляющих Сухопутных войск без исключения — от пехоты и танковых частей до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации. Он подчеркнул, что обеспечение войск современными технологиями и вооружением является критически важным для достижения превосходства над противником.
«Победа зависит от единства наших усилий. Мы не существуем отдельно от общества. Успех армии возможен только в условиях тесного взаимодействия с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением, международными партнерами», — подчеркнул Шаповалов.
47-летний бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 19 июня.
Шаповалов возглавил Сухопутные войска ВСУ вместо Михаила Драпатого. 1 июня тот подал рапорт об отставке с должности после того, как Россия нанесла ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.
Драпатий взамен был назначен командующим Объединенных сил ВСУ, а Шаповалов возглавил Сухопутные войска.