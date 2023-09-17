В возрасте 49 лет умер экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута 17 сентября, 13:36 Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута через Facebook)

В ночь на воскресенье, 17 сентября, умер бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Ему было 49 лет.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

«Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь утраты всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича», — написал Прокудин.

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Он отметил, что Лагута «преждевременно ушел из жизни». В то же время председатель Херсонской ОГА не предоставил никаких дополнительных подробностей. Причина смерти Лагуты пока также неизвестна.

Местное издание Мост со ссылкой на источники сообщило, что Лагута умер ночью 17 сентября в одной из больниц Киева.

В то же время депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань написал в Facebook, что Лагуту «довели до самоубийства».

Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 году в Бердянске Запорожской области. В Херсон он попал в конце 90-х годов.

В 2020 году Лагута избрался в Херсонский областной совет. В 2021 году он баллотировался в Верховную Раду по округу № 184, однако впоследствии снял свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги Народа Сергея Козыря.

27 октября 2021 года Лагуту назначили председателем Херсонской ОГА. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он уехал из города и исчез почти на полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА 9 июля 2022 года. Российские оккупанты захватили здание Херсонской обладминистрации 3 марта 2022 года.

В феврале 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему председателю Херсонской ОГА.

По данным СБУ, весной 2022 года Лагута обратился к местной предпринимательнице и попросил временно дать ему внедорожник «для служебных целей». В июле 2022 года он воспользовался тем, что женщины не было в Украине, и решил приватизировать машину через частного нотариуса, а затем «продал» ее своему подчиненному, главе патронатной службы Херсонской ОГА. Тот на следующий день «перепродал» машину обратно руководителю.