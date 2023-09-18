Жена заявляла об исчезновении. Полиция расследует смерть экс-главы Херсонской ОГА Лагуты, открыто уголовное производство 18 сентября, 13:43 Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута через Facebook)

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти экс-главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты, событие квалифицируют как умышленное убийство с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет Суспільне.

По ее словам, в среду, 13 сентября, в Соломенское управление полиции Киева обратилась жена Лагуты с сообщением об исчезновении мужа.

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Гирдвилис рассказала, что в субботу, 16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений. По данному факту было открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство.

Сейчас продолжается досудебное расследование, следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия.

В ночь на воскресенье, 17 сентября, умер бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута. Ему было 49 лет.

В то же время депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань написал в Facebook, что Лагуту «довели до самоубийства». В комментариях он добавил, что экс-глава области принял смертельную дозу таблеток.

Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 году в Бердянске Запорожской области. В Херсон он переехал в конце 90-х годов.

В 2020 году Лагута избрался в Херсонский областной совет. В 2021 году он баллотировался в Верховную Раду по округу № 184, однако впоследствии снял свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги Народа Сергея Козыря.

27 октября 2021 года Лагуту назначили председателем Херсонской ОГА. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он уехал из города и исчез почти на полгода.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Лагуту с должности главы Херсонской ОГА 9 июля 2022 года. Российские оккупанты захватили здание Херсонской обладминистрации 3 марта 2022 года.

В феврале 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему председателю Херсонской ОГА.

По данным СБУ, весной 2022 года Лагута обратился к местной предпринимательнице и попросил временно дать ему внедорожник «для служебных целей». В июле 2022 года он воспользовался тем, что женщины не было в Украине, и решил приватизировать машину через частного нотариуса, а затем «продал» ее своему подчиненному, главе патронатной службы Херсонской ОГА. Тот на следующий день «перепродал» машину обратно руководителю.