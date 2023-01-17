«Украинцы хотят возмездия». Интервью NV с Геннадием Корбаном — о трагедии в Днепре и новых угрозах из России 17 января, 22:03 Эксклюзив NV Геннадий Корбан (Фото:НВ)

В Днепре завершили поисково-спасательные работы. В результате российского ракетного удара 14 января по дому в Днепре погибли 45 человек, среди которых шесть детей.

Без вести пропавшими остаются 20 человек.

Общественный деятель Геннадий Корбан в интервью Radio NV рассказал, как Украина может отомстить за эту трагедию и чего ожидает от нового наступления России.

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— Как мы можем ответить на эту трагедию?

— Не хочу приводить слова большевиков, когда они сказали, что на белый террор мы ответим красным террором. Но я считаю, что Украина должна отвечать на подобные удары, прежде всего отвечать ударами по энергетическим объектам на их территории для того, чтобы они чувствовали.

Что касается конкретного ответа тем военным преступникам, которые совершили данное преступление. Есть много различных мировых практик, особенно в этом плане продвинулся Израиль. Мы знаем, что в Израиле в свое время были организованы параллельные негосударственные структуры как Бюро возмездия, которое осуществляло возмездие за геноцид евреев фашистами.

То же самое сейчас делает Россия. Это по сути дела геноцид украинской нации, украинцев. На то, что они осуществляют, — убивают мирных жителей, убивают женщин, детей, надо отвечать. Надеюсь, что либо во время войны, либо после войны будут созданы такие параллельные структуры, которые смогут осуществлять возмездие либо на территории Российской Федерации, либо [касательно] этих людей, которые совершили преступления — создавать все условия для того, чтобы они понесли наказание, чтобы над ними было осуществлено правосудие.

— Служба безопасности уже идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. В день трагедии, когда ракета Х-22 попала в здание в Днепре, вы говорили о том, что готовы выплатить 25 тысяч долларов за достоверную информацию об исполнителях. Получили ли вы такую информацию? Совпадает ли она с тем, что опубликовала СБУ?

— Я получил такую информацию. Она практически совпадает. У меня была информация практически в тот же день. Я работаю с параллельными структурами. Есть InformNapalm, Мольфары — это параллельные негосударственные структуры, которые ведут информационную разведку. Я так понимаю, что СБУ в том числе базируется и на их данных, которые дали эти две организации по поводу состава этого полка поименно.

Есть предварительно мнение, кто осуществлял пуск этой ракеты: и фамилия, и имя, есть телефоны жены, детей, данные жены, детей. Все это уже есть, это опубликовано. В моем телеграм-канале я публиковал наиболее достоверные данные по поводу того, кто мог осуществить этот пуск.

Достоверность оценивается примерно в 95%, но это не имеет значения. Все эти люди, которые принимают участие в подобных бомбардировках мирного населения, они все виновны, все должны предстать перед судом, им должно быть осуществлено возмездие.

Люди в Украине, украинцы хотят получить возмездие за те жертвы, за то насилие и за эту нравственную травму, которую несет сегодня весь украинский народ.

— Мэр Днепра Борис Филатов сказал, что, возможно, россияне хотели попасть в Приднепровскую теплостанцию, которая находится на другом берегу Днепра, а попали в дом. Есть и другая версия, которую высказывают и военные. Они говорят, что, скорее всего, Россия хотела намеренно убить людей. Это выходной, праздничный день, зима, то есть люди находятся в основном дома. Какой версии вы придерживаетесь? Почему это произошло, по вашему мнению? Было ли это умышленное убийство или они попали не туда, куда хотели?

— Я вообще стараюсь не комментировать те вещи, которые должны комментировать военные. Я считаю, что на территории Украины происходит геноцид украинского народа, мы это с вами видели, начиная с Бучи, Ирпеня, в других местах — Купянск, Изюм! Мы видели сотни могил мирных людей.

Поэтому когда ракета попадает в дом, то это ничем не отличается от того, что мы видели в Буче, в Изюме и в других местах, где российские оккупационные войска проводили геноцид.

Не знаю, в станцию целились или не в станцию, есть факт. Факт того, что ракета прямым попаданием нанесла удар по жилому дому, где были мирные люди, которые отдыхали в этот субботний день.

— К сожалению, у нас есть достаточно случаев, когда даже среди украинских граждан оказываются вражеские агенты. СБУ довольно часто сообщает о том, что были обнаружены те, кто корректировал огонь. Знаете ли вы, какая ситуация с этим на Днепропетровщине?

— И на Днепропетровщине тоже каждую неделю мы видим сообщения от СБУ, от других специальных служб о том, что задерживают каких-то корректировщиков, агентов. Это явление существует. Может быть, на Днепропетровщине это не так массово как в других регионах, например, в Николаеве. В Одессе, я читаю, частенько задерживают корректировщиков.

Это есть везде, по всей Украине, потому что адепты российской политики или просто нанятые люди, которым пообещали вознаграждение, возможно, передают информацию. Да, с этим нужно бороться. Я вижу, что спецслужбы с этим борются, задерживают [кого-то] постоянно.

Но это война, поэтому всегда находятся предатели. Предатель всегда получает две пули, знаете, как говорят: одну от тех, кого предает, другую от тех, кому предает.

— Какова была практика борьбы с ними в 2014—2015 годах?

— Это немножко отличается от того, что происходит сейчас.

Сегодня у нас есть полноценная армия, я считаю, одна из сильнейших в мире. Тогда ее не было, этой армии. Сегодня есть сплоченность людей от запада до востока, от юга до севера. У всех однозначное мнение о том, кто такие русские и что они несут, и что такое «русский мир». Мы все уже хорошо, четко понимаем.

Тогда же, в 2014—2015 годах, общество было совсем другим, и особенно на юге и востоке Украины. Многие ждали этот «русский мир», готовились к нему и встречали этот «русский мир». Мы это помним и в Харькове, помним в Одессе, в Днепре все эти заварушки. Пришлось тогда применять различные методы борьбы для того, чтобы успокоить этих активистов, которые пропагандировали «русский мир». Нам это удалось, в Днепре во всяком случае.

Это также удалось сделать и в Харькове. Как мы видим, не удалось это сделать в других частях Украины, в частности на Донбассе, в Луганске и т. д.

Применялись разные методы, поскольку полиция тогда бездействовала, бездействовали спецслужбы, потому что, наверное, тогда там тоже была куча российских агентов… Поэтому пришлось просить улицу для того, чтобы она вмешалась в эту ситуацию и поддержала Украину, поддержала государство Украина и не дала разделить нас на части, устроить сепаратистский путч в Днепре.

Но сегодня уже совсем другая ситуация. Сегодня есть уже и полиция достойная, и Служба безопасности достойная, есть ГУР МО, и армия есть… Никакой массовый сепаратизм невозможен даже на юго-востоке. Ни в одной части Украины, я считаю, это невозможно.

Отдельные очаги, отдельные случаи, как мы видим, есть. Эти люди возникают в виде корректировщиков, каких-то предателей, но их ловят и слава Богу.

— А вы понимаете природу ждунов в Днепре? Почему они продолжают ждать Путина и прихода России?

— [Нельзя] сказать, что они ждут Путина. Это люди, которые в основном бредят Советским Союзом, которые по нему ностальгируют и скучают. Им кажется, что жизнь в Советском Союзе — это была настоящая достойная жизнь, лучше, чем сейчас или лучше, чем за последние 30 лет независимости. Поэтому они сидят и ждут.

Таких людей уже осталось, слава Богу, не много. Для них Путин и Россия являются той ассоциацией Советскому Союзу, поэтому они считают, что если придет Россия, то это будет Советский Союз. Они не понимают, что это уже не та Россия и это совсем не те партии, которые там руководят. Это просто обычное заблуждение.

Я не знаю, сколько этих людей — много, мало, очень сложно сказать. Обычно это люди преклонного возраста, потому что они часто смотрели в том числе российские каналы, которые у нас свободно транслировались, в том числе через спутник. Поэтому им промывали мозги точно так же, как промывают мозги людям в России.

Может быть, они сидят и ждут до сих пор, чтобы пришел Путин, чтобы пришел этот Советский Союз, но этого не будет. Точно этого не будет. Поколение уже сменилось. И с 2014 года, за эти восемь лет, все изменилось кардинально, принципиально. Поэтому Украина победит. Я считаю, что все эти ожидания тщетны и глупы просто.

— Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный предупреждал, что второе большое наступление со стороны России неизбежно. Чего вы ждете от этого второго наступления?

— Я согласен с Залужным. Нельзя недооценивать врага. Враг у нас сильный, мощный, вооруженный до зубов. Все эти рассказы о том, что у них закончились ракеты или закончились танки, или еще что-то закончилось, — это все не соответствует действительности, если мягко сказать. У них достаточно вооружения.

Все эти годы (как и советские годы, так и годы независимости Украины, России) они производили это оружие. Производили ракеты, танки, они этим занимались, в отличие от Украины, которая разоружалась. Они — вооружались. Поэтому недооценивать врага нельзя.

Но самое главное в войне — это люди, мы с вами знаем. Да, оружие имеет серьезное значение, особенно если оно технологическое. Но самое главное — это люди.

Сегодня, слава Богу, благодаря в том числе усилиям ставки и президента, партнеры продолжают поставлять нам высокотехнологическое оружие. Да, его мало, его не хватает, но, тем не менее, оно достаточно сдерживает фронт.

Что касается живой силы. Здесь, конечно, имеют значение те ресурсы, которыми располагает и Россия, и Украина. Я могу сказать, что да, Россия располагает огромными человеческими ресурсами, они могут мобилизовать и полмиллиона, и миллион человек. Но фронт настолько растянут, что одновременно наступать на таком протяженном фронте даже 500 тысячам человек будет очень сложно.

Почему? Во-первых, Украина за год войны уже, слава Богу, подготовила оборонительные сооружения. Мы видим отчеты глав военных администраций западных областей (Ровенской, Волынской, Житомирской) о том, что подготовлены оборонительные сооружения и о том, что любые попытки пересечь границу будут пресечены. Если есть несколько линий эшелонированной обороны, то не будет такого, как 24 февраля — они зашли на марше, весело и продвинулись достаточно вглубь.

На самом деле Россия за год войны продвинулась максимум на 150 километров вглубь Украины. А линия фронта настолько большая, что если они ее хотят расширить со стороны Беларуси, со стороны Киевской, Черниговской областей, им 500 тысяч человек тоже не хватит, миллиона не хватит.

И у Украины достаточно ресурсов для того, чтобы сдержать такое наступление. Но готовиться к нему надо, здесь я согласен с Залужным. И нужно быть во всеоружии, нужно продолжать строить оборонительные сооружения, инспектировать их, улучшать, укреплять. Строить не одну линию обороны, а много линий обороны — три, четыре, пять линий эшелонированной обороны для того, чтобы в случае натиска нам было куда отходить и закрепляться на новых рубежах.

Поэтому я согласен с Залужным: нельзя недооценивать врага, но ожидать такую атаку мы должны.

— Как вы оцениваете угрозу для Запорожской области?

— Очень высоко, к сожалению. Очень высоко, потому что за год с момента того, как была оккупирована Запорожская область, оккупанты практически находятся за 30−40 километров от самого областного центра. Остальное все оккупировано, за исключением нескольких населенных пунктов. Практически оккупировано 80% территории Запорожской области. Я считаю, это стратегическая опасность.

За это время на этой территории, к сожалению, пока не было предпринято попыток контрнаступления украинскими войсками. Я не могу это комментировать, давать этому оценку. Для этого есть Генштаб, есть главнокомандующий, есть Ставка, которая принимает решения. Однако я считаю это направление стратегическим.

Я считаю, что нужно на него смотреть, нужно планировать что-то, потому что мы видим, что это несет за собой последствия для всего мира. Я имею в виду захват Энергодара и атомной станции. Это несет последствия для Украины с точки зрения энергетики. Это несет последствия с точки зрения стратегического выживания Украины в связи с тем, что они вышли и заняли левобережье Днепра, оккупировали все побережье Азовского моря, которое принадлежало Украине.

Для нас это жизненно важная, стратегически важная территория. Надеюсь, что рано или поздно Генштаб, наши Вооруженные силы предпримут достойные попытки для того, чтобы выкинуть врага с левобережной части Днепра и освободить эту территорию.

Здесь нужно быть очень внимательными, потому что это направление все время усиливают оккупанты. Нам здесь нельзя проглядеть, потому что по сути дела Запорожье, Днепр — это сердце Украины. Нельзя им дать возможности переправиться через мосты. Здесь нужны особые усилия, особое внимание и особая концентрация.

— Все очень внимательно следят за тем, что происходит в России среди их элит: грызутся ли башни Кремля, кто против кого, ФСБ против Минобороны, Пригожин против Шойгу… Действительно ли мы можем говорить, что есть какой-то беспорядок в Кремле? Или по-прежнему до 24 февраля там за все отвечает Путин и его позиция не ослабла?

— Я не имею никаких источников в России, никогда не имел. У меня нет никакого общения вообще с россиянами. Я могу только сказать свои впечатления, то, что я могу анализировать.

Безусловно, Путин является осью зла. Путин несет на себе всю ответственность. Да, как и при любом царе, при любом дворце всегда есть свита, которая между собой спорит, все время конкурирует и пытается царя убедить каждый в своей правоте. Мы это видим. Кадыровцы, Суровикины, «вагнеровцы», Пригожины наперегонки пытаются доказать царю, кто из них лучше, кто из них сильнее.

В связи с этим у них идет постоянно смена командования. В связи с этим у них идет смена офицерского состава, смена тактики.

Но, тем не менее, я уверен, что в данном случае есть только одна ось зла — это Путин и самое ближайшее его окружение типа Патрушева. Вот этот так называемый кооператив Озеро, который по сути дела является осью зла, которая пропагандирует эту войну, которая несет эту войну. И Путин за все это отвечает.

Я уверен, что в случае, если не станет Путина по какой-то причине, война остановится точно. И Россия может погрузиться в хаос, потому что нет никого другого, кроме него, кто может быть настолько популярным среди прежде всего российского населения, которое тоже находится под прессом пропаганды и глубоко с промытыми мозгами.