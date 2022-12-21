На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев 21 декабря, 16:01 Геннадий Афанасьев (Фото:Геннадий Афанасьев/Facebook)

На фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Об этом стало известно в среду, 21 декабря.



Информацию проекту Крым.Реалии подтвердили супруга Афанасьева Людмила Афанасьева и замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз. Он рассказал, что боец воевал в составе 130-го батальона ТРО 241-й бригады.

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«Афанасьев Геннадий Сергеевич, позывной Тор. Погиб в Луганской области под Белогоровкой», — сообщил Чийгоз.



В то же время мать Афанасьева написала в Facebook, что командование не сообщало ей о гибели сына.



Фото: Скриншот Ольга Афанасьева/Facebook

Геннадий Афанасьев вернулся из российского плена 14 июня сентября 2016 года. Его обвиняли в якобы создании на территории оккупированного Крыма «террористического сообщества» и приговорили в России в 2015-м к семи годам заключения в колонии строгого режима. Вместе с ним тогда были задержаны и другие фигуранты дела «крымских террористов». Международные правозащитные организации назвали его политическим, а фигурантов — политзаключенными.

