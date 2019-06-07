Генконсульство Украины в Германии подтвердило гибель украинской артистки
Украинские дипломаты подтвердили гибель в Германии 33-летней украинской танцовщицы Аллы Клишты, известной благодаря участию в шоу Україна має талант.
Об этом со ссылкой на представителя Генерального консульства Украины в Мюнхене передает ТСН.
Как сообщается, тело артистки, которая уже долгое время жила в Германии и выступала в одном из шоу в парке развлечений Европа-Парк, было обнаружено в реке Рейн в районе города Руст.
Кроме участия в разнообразных талант-шоу в разных странах Европы, Клишта также является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскручиваемых гимнастических обручей.
Ранее сообщалось, что в Германии обнаружили убитой участницу шоу Україна має талант.