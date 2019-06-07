Генконсульство Украины в Германии подтвердило гибель украинской артистки Сегодня, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Alla Klyshta/Facebook Тело Клишты обнаружили в районе города Руст Alla Klyshta/Facebook

Украинские дипломаты подтвердили гибель в Германии 33-летней украинской танцовщицы Аллы Клишты, известной благодаря участию в шоу Україна має талант.

Об этом со ссылкой на представителя Генерального консульства Украины в Мюнхене передает ТСН.

Как сообщается, тело артистки, которая уже долгое время жила в Германии и выступала в одном из шоу в парке развлечений Европа-Парк, было обнаружено в реке Рейн в районе города Руст.

Кроме участия в разнообразных талант-шоу в разных странах Европы, Клишта также является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскручиваемых гимнастических обручей.

Ранее сообщалось, что в Германии обнаружили убитой участницу шоу Україна має талант.