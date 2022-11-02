В Геническе находится очень много войск РФ, город стал базой для учений мобилизованных — депутат Херсонского облсовета

2 ноября, 14:00
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Геническ стал базой для учений мобилизованных из РФ (Фото:Медиаплатформа Вгору)

Геническ стал базой для учений мобилизованных из РФ (Фото:Медиаплатформа Вгору)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлан сообщил, что Геническ стал базой для учений мобилизованных из России.

«В Геническе сейчас находится очень много войск РФ. Они начали стягивать туда своих военных и как раз Геническ они начали первым использовать в качестве базы обучения для этих мобилизованных, которые едут из РФ», — сказал он в комментарии проекта Радио Свобода Новости Приазовья.

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По словам депутата, оккупантов расселяют в базах отдыха на Арабатской стрелке.

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«Но в основном туда ближе к Стрелковому. Там они проводят такие быстрые курсы обучения и их отправляют в сторону фронта, в сторону левого берега Днепра и правого берега», — добавил он.

Хлань сообщил, что мобилизованные также отправляются строить фортификационные сооружения вдоль реки Днепр в Херсонской области.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=PSQfzWqo30Y
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Херсонская область Юг Украины Геническ Война России против Украины

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