Пустые пляжи и пропуска для избранных. Во что оккупанты превратили украинские курорты на захваченных территориях 5 июля, 18:41 Сюжет Безлюдный пляж оккупированного Бердянска (Фото:RadioSvoboda.org (RFE/RL))

После захвата российскими оккупационными войсками курортных городов и поселков на юге Украины их пляжи, отели и базы отдыха пустуют.

НВ рассказывает, что происходит с Кирилловкой, Бердянском, Молочным лиманом, Геническом и другими украинскими курортами в оккупации.

Совершенно пустая Кирилловка

Видео дня

Популярный украинский курорт Кирилловка в Мелитопольском районе Запорожской области в 2022 году остается совершенно пустым, что неудивительно, учитывая действия там российских войск.

О появлении там оккупантов местные власти сообщили 25 марта.

18 апреля Запорожская ОВА заявила, что базы отдыха, расположенные в Кирилловке, в этом году не будут работать, так как «на берегу моря много мин, а на территории баз отдыха стоят Грады».

Гауляйтером Кирилловской громады оккупационные власти назначили известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец. Против нее, по данным Запорожской ОВА, возбудили уголовное дело за госизмену еще в 2017 году. В начале июля Telegram-канал РИА Мелитополь сообщил, что Уманец начала требовать с местных предпринимателей деньги.

Аудиоперехват телефонного разговора сторонницы так называемого «русского мира», обнародованный 27 мая Главным управлением разведки, свидетельствует о том, что в оккупированной Кирилловке продолжают действовать украинские партизаны. Женщина также упоминает, что в Кирилловке российские военные захватили базу отдыха ее подруги.



3 июня жительница оккупированного Мелитополя опубликовала видео Кирилловки, Лиманского и косы Пересыпь.

Она упоминает, что в Лиманском обычно продают много рыбы, но сейчас торговли почти нет, как, по ее словам, не было и в мае.

Также женщина обращает внимание на практически полное отсутствие автомобилей на дорогах, выражает мнение, что расположенный в Кирилловке аквапарк в этом году не откроется, и отмечает, что «дельфинарий, естественно, тоже закрыт».

На видео запечатлен и практически пустой пляж — несмотря на теплую воду, отсутствие медуз и жаркую погоду.

Женщина, опубликовавшая видео, упоминает, что владельцы некоторых баз готовят их к приему отдыхающих. Тем не менее по состоянию на начало июня никаких отдыхающих в этой местности еще не было.

Также видно, что закрыты многие магазины, рынок на косе Пересыпь, «где бурлит торговля в сезон», и луна-парк.

На еще одном видео, опубликованном в одном из местных Telegram-каналов, тоже упоминается, что людей на пляже в Кирилловке немного, а медуз все еще нет.

«Безлюдный остров» Геническ

В материале Радио Свобода от 10 июня оккупированный Геническ Херсонской области сравнивается с безлюдными островом.

Российская военная техника заехала в этот город в первый день оккупации — 24 февраля. Радио Свобода со ссылкой на местного жителя, согласившегося говорить на условиях анонимности, пишет, что поначалу город жил по украинскому законодательству, но постепенно ситуация начала ухудшаться и некоторых людей начали вывозить в местное училище № 17 — «на так называемый подвал».

Пустынный пляж в Геническе / Фото: Dmytro Sheremet (RFE/RL)

Со временем оккупанты сняли украинские флаги и вывесили российские, заново установили памятник Ленину и отключили вещание украинских радио- и телеканалов.

По словам собеседника Радио Свобода, жители Геническа точно не довольны оккупацией.

Он также рассказал, что, хотя основной валютой в городе остаются гривни, постепенно происходит переход на рубли. В частности, исключительно за рубли можно купить топливо на автозаправках.

«Если сравнивать с довоенным периодом, то цены стали выше. Некоторые позиции подорожали в 2−3 раза. Также могу сказать по личному опыту, что российские товары уступают украинским в качестве», — отметил житель Геническа.



Банкоматы в городе не работают. Карточками можно рассчитываться в магазинах, но, когда в городе нет интернета, это невозможно.

Кроме перебоев с интернетом, с 30 мая в Геническе нет мобильной связи.

Пустынный пляж в Геническе / Фото: Dmytro Sheremet (RFE/RL)

На фоне всего этого туристический сезон в Геническе в этом году не начался.

«Точно можно сказать, что курортного сезона в Приазовье не будет. Да и как его проводить? Если каждый день над Геническом пролетают вертолеты и самолеты? Потому предприниматели не готовятся к сезону. И как вообще будет развиваться регион, мне пока не очень понятно», — сказал собеседник Радио Свобода.



Он также отметил, что работы в городе и на полях нет, а местные жители живут на оставшиеся у них средства или на пенсию.

Бердянская коса без туристов

Такой же безлюдной, судя по видео из местных соцсетей, выглядит и Бердянская коса.

В Instagram pro.berdiansk2 отмечается, что «такой безлюдной жемчужина Азовского моря не была даже в худшие курортные сезоны».

Издание Фокус в материале от 5 июня писало, что жители Бердянска считают, что курортный сезон будет сорван, и опасаются, что в санатории города будут заселять россиян.

«По поводу курортного сезона никаких разговоров среди населения Бердянска нет. Лично мое предположение, что в этом году сезон будет ужасный, так как по большей части к нам ехала отдыхать Западная Украина, Киев и Харьков, и восточные области», — приводит издание слова местной жительницы по имени Екатерина.



Счасливцево на Арбатской стрелке

На YouTube канале Sasha Travel street 16 июня было опубликовано видео из курортного поселка Счастливцево в Геническом районе Херсонской области и расположенного рядом Горячего источника.

Судя по видео, и пляж, и Горячий источник совершенно пустынны. Люди, которых, по словам блогера, время от времени можно встретить, либо местные, либо переселенцы из Мариуполя и других городов Донбасса.

Блогер отмечает, что вода теплая и прозрачная, а медуз нет.

Полноводный и безлюдный Молочный лиман

Издание РИА Мелитополь пишет, что курорт с лечебными грязями Молочный лиман коллаборант Евгений Балицкий использовал для пиар-акции, еще когда баллотировался в Раду на последних парламентских выборах.

«На каждом углу Балицкий трубил о том, что проводит работы исключительно из альтруизма и за собственный счет. На деле же оказалось, что руководил им банальный расчет и желание набить карманы. Под видом расчистки канала он добывал биоресурсы и продавал их. Промоину запустили в декабре 2019 года. Но нынешний „губернатор“ к этому не имел ровным счетом никакого отношения», — пишет издание.

Судя по опубликованным 30 июня фото, Молочный лиман остается полноводным, но из-за оккупации отдыхающих на нем в этом году нет.

Фото: ria-m.tv

Фото: ria-m.tv

«Единственный курорт „ДНР“»

8 июня издание РБК-Украина сообщило, что курорт Седово, который считается «единственным курортом „ДНР“», продолжает зазывать отдыхающих, несмотря на то, что находится он совсем недалеко от разрушенного Мариуполя.

Отмечается, что с 1 июня по 1 июля поселок закрывали, потому что работавших на КПП курорта отправили заниматься «фильтрацией» населения оккупированных территорий, но туда все равно пускали «элиту».

Еще до полномасштабного вторжения России въезд в Седово был по пропускам, пишет издание.

«Впрочем, как пишут в Сети, „самок ментов“ погреться на пляже все же пускают (пускали с 1 июня по 1 июля — ред.)», — говорится в материале.

Фото: rbc.ua

«В Сети шутят, что для россиян отдых, когда рядом всплывают трупы — в пределах нормы», — отмечается также в статье.

Фото: rbc.ua

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