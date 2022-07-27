Российские генералы «бьют друг другу морды» из-за обвинений в трусости — перехват 27 июля, 17:14 Конфликты вспыхивают из-за того, что ВС РФ не удается выполнить поставленные задачи (Фото:forma-odezhda.com)

Между представителями российского командования вспыхивают конфликты из-за обвинений в трусости их подчиненных.

Об этом в телефонном разговоре со своей матерью рассказал один из оккупантов.

По его словам, какой-то генерал обвинил его подразделение в трусости в связи с неспособностью захватить одно из украинских сел.

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В свою очередь их комбриг решил его за это избить.

«Увидел этого генерала, как сказали, он ему за это морду набил! Генерал генералу… Все в шоке, мам, потому что, как мне сказали, если бы не наша бригада, половина войск сюда вообще бы не заехала… Всем понравилось, что этому морду набил», — отметил российский захватчик.

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