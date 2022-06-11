Денис Прокопенко

Должность: командир Отряда специального назначения Азов

Воинское звание: подполковник

Возраст: 31 год

Денис Прокопенко стал национальным символом противостояния российской агрессии — во время широкомасштабного вторжения РФ он вместе с другими бойцами Азова отличился героической защитой Мариуполя.



Выпускник Киевского национального лингвистического университета по специальности преподаватель английского языка и активный болельщик ФК Динамо (Киев) с 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе в составе Азова. Благодаря своим лидерским качествам прошел путь от командира взвода до командира Отдельного отряда специального назначения Азов (с 2017 года). 26-летний Прокопенко стал самым молодым командиром в истории Вооруженных сил и Национальной гвардии.



С началом большой войны он вместе с другими бойцами защищал Мариуполь, а затем в течение 86 дней героически держал оборону окруженной Азовстали. Благодаря регулярным видео, в которых Прокопенко рассказывал о ситуации в городе и на меткомбинате, он стал голосом полка Азов.20 мая по приказу высшего военного руководства страны он и остальные защитники Азовстали прекратили оборону и вышли из меткомбината. Через четыре месяца в результате самого масштабного обмена пленными между Украиной и РФ Прокопенко и еще 214 украинских защитников были освобождены. До завершения российско-украинской войны Прокопенко вместе с другими командирами, что обороняли Азовсталь, будут оставаться в Турции.



В этом году ему присвоено звание подполковника Нацгвардии Украины. Также Прокопенко стал Героем Украины и получил орден Золотая Звезда, вручаемый за совершение выдающегося геройского поступка.