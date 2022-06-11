Генералы победы.
НВ называет 25 самых влиятельных украинских военных

Посоветовавшись с экспертами, военнослужащими и специалистами по военному делу, НВ называет самых влиятельных украинских военных. Это те, кто имеет непосредственное отношение к боевым действиям и являются авторитетными как для армии, так и для гражданских, а также для власти.

НВ считает неуместным в условиях войны ранжировать фигурантов списка по степени влияния и представляет их в алфавитном порядке. Впрочем, редакция может назвать набравших больше всего экспертных голосов — это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (14 голосов), командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и начальник ГУР Кирилл Буданов (по 7 голосов), а также защитник Мариуполя азовец Денис Прокопенко (4 голоса).

Тему подготовил Роман Фещенко

Кирилл Буданов

Должность: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 36 лет
Главный разведчик страны Кирилл Буданов учился в Одесском институте Сухопутных войск, по окончании которого он служил в спецназе Главного управления разведки Минобороны. С началом российской агрессии на Донбассе в 2014-м активно участвовал в боевых действиях против оккупантов на востоке Украины, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах находился на специальной работе.

По данным СМИ, в апреле 2019-го российскими спецслужбами в Киеве было совершено неудачное покушение на Буданова.

В середине 2020 года офицер стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины и координационный штаб по обращению с военнопленными и комитет по разведке при президенте Украины.

В сентябре 2022-го Буданов участвовал в операции по самому масштабному обмену пленными между Украиной и РФ, когда домой вернулись 215 украинских защитников, в том числе более 100 бойцов и командиров Азова.

В этом году Буданову присвоено звание генерал-майора, а также он удостоен государственной наградой — Крестом боевых заслуг. Буданов полный кавалер ордена За мужество.

Олег Гончарук

Должность: экс-командир 128-й горно-штурмовой бригады, офицер Вооруженных сил Украины
Воинское звание: полковник
Возраст: 39 лет
128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (ОГШБр), находящейся в составе оперативного командования Запад, Олег Гончарук посвятил пять лет, три последних из них — в должности командира, а до этого был и.о. командира и первым заместителем — начальника штаба.

Вместе с бригадой Гончарук принимал участие в операции объединенных сил на Донбассе, в частности, в боях за Станицу Луганскую, а в первые месяцы полномасштабной войны держал оборону на восточном и юго-восточном направлениях, в частности, на Николаевщине. С конца лета 128 ОГШБр принимает участие в освобождении Херсона.

В этом году Гончарук получил ордена Богдана Хмельницкого II и I степеней и таким образом стал рыцарем всех трех степеней этой награды, которая вручается за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины.

И хотя 11 сентября Гончарук покинул пост командира 128 ОГШБр, он и сейчас воюет в рядах ВСУ.

Валерий Залужный

Должность: главнокомандующий Вооруженными силами Украины
Воинское звание: генерал
Возраст: 49 лет
Военный №1 окончил Одесский институт Сухопутных войск, Национальный университет обороны им. Ивана Черняховского и Национальный университет Острожская академия. Прежде чем возглавить Вооруженные силы, прошел все ступени военной карьеры: служил командиром взвода, комбатом, начальником штаба 24-й отдельной механизированной бригады, командиром 51-й отдельной механизированной бригады. С 2014-го участвовал в боевых действиях на Донбассе — был заместителем командира сектора С, формировавшегося в Донецкой области, и руководил почти всеми создаваемыми там группировками. Впоследствии был начальником штаба Оперативного командования Запад, начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ и руководил Оперативным командованием Север.

В июле 2021 года Залужный назначен главнокомандующим ВСУ.

С начала полномасштабной войны он проявил беспрецедентную эффективность в управлении ВСУ. В частности, ему удалось отстоять от захвата украинскую столицу и выбить оккупантов из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Сегодня под командованием Залужного украинская армия теснит врага на востоке и юге Украины.

Военные успехи Залужного сделали его одним из самых популярных украинцев на родине и в мире — авторитетное американское издание Time внесло его в список 100 самых влиятельных людей мира.

В марте 2022-го главнокомандующему ВСУ присвоено звание генерала, а два месяца спустя он стал первым в истории современной Украины кавалером Креста боевых заслуг.

Андрей Ковальчук

Должность: командующий войсками Оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 48 лет
В начале карьеры Андрей Ковальчук служил командиром взвода 51-й механизированной дивизии, являлся начальником штаба танкового батальона, командиром механизированного батальона и начштаба аэромобильного полка. Участвовал в Миротворческой миссии в Косово и командовал вертолетным отрядом в Либерии.

На момент начала боевых действий на Донбассе Ковальчук был начштаба 80-й отдельной аэромобильной бригады, десантники которой под его командованием вели бои за Лиман, Николаевку, Славянск и участвовали в деблокировании Луганского аэропорта. Во время последней операции Ковальчук получил ранение.

Следующие пять лет офицер служил первым заместителем командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, а с 2021-го он назначен на должность командующего оперативным командованием Юг Сухопутных войск ВСУ.С началом большой войны генерал-майор также стал командовать объединенной стратегической группировкой войск Александрия, которые задействованы на южном театре боевых действий и успешно освобождают оккупированные российской армией территории.

В 2022 году Ковальчук получил орден Даниила Галицкого и Крест боевых заслуг.

Роман Костенко

Должность: народный депутат от партии Голос, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, ветеран АТО/ООС
Воинское звание: полковник
Возраст: 38 лет
Роман Костенко окончил Одесский институт Сухопутных войск, был командиром взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и заместителем командира разведывательной роты этой же бригады. Впоследствии занимал руководящие должности в Центре специальных операций А (Альфа) и получил звание полковника СБУ.В 2014–2019 годах Костенко принимал участие в военных операциях на востоке Украины, в частности, был участником обороны Донецкого аэропорта.

В 2019 году «киборг» поставил военную карьеру на паузу и стал народным депутатом от партии Голос, а в парламенте занял должность секретаря комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Параллельно с этим ветеран войны на Донбассе окончил Национальную академию госуправления.

С началом войны Костенко возобновил военную карьеру и присоединился к обороне юга Украины от российских оккупантов.

Петр Кузик

Должность: командир батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины
Воинское звание: майор
Возраст: 43 года
Перед тем как выбрать путь военного, Петр Кузик несколько лет работал в рекламно-издательской сфере. Впоследствии увлекся политикой: стал членом ВО Свобода, четыре года был депутатом Броварского горсовета, главой райгосадминистрации Деснянского района Киева и депутатом Киевского горсовета двух созывов (2014–2020).

С началом горячей фазы войны на Донбассе в 2014 году он как боец отдельной добровольческой роты Карпатская Сечь отправился на восток Украины, впоследствии получил ранения.

Когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, Кузик стал командиром добробата Свобода, оборонявшего столицу и Киевщину от оккупантов. Впоследствии возглавляемый экс-депутатом батальон вошел в состав Нацгвардии Украины и продолжил воевать на востоке страны, в частности, принимал участие в боях за Рубежное, Северодонецк и Лисичанск на Луганщине. В настоящее время бойцы батальона Свобода во главе с Кузиком держат оборону на Бахмутском направлении Донецкой области.

Юрий Лебедь

Должность: командующий Национальной гвардией Украины
Воинское звание: генерал-лейтенант
Возраст: 55 лет
Выпускник Сумского высшего артиллерийского командного училища и Национальной академии обороны Украины Юрий Лебедь прошел офицерские должности от командира взвода до командира полка спецназначения Тигр.

Весной 2014-го, когда на Донбассе набирали обороты пророссийские сепаратистские движения, он назначен и.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии (НГУ). Вскоре в Донецке он был похищен неизвестными, которые неделю держали офицера в плену, после Лебедь вернулся к исполнению своих обязанностей.

В 2019 году он занял должность заместителя командующего Нацгвардией, а с началом полномасштабного российского вторжения — ее командующего. Бойцы НГУ вместе с военными ВСУ принимают участие в боевых действиях на фронте и ныне вовлечены в проведение стабилизационных и контрдиверсионных мероприятий в освобожденных от российских оккупантов районов Харьковщины и востока Украины.

Сергей Литвинов

Должность: командующий войсками Оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 45 лет
Офицерское образование Сергей Литвинов получил в Харьковском институте танковых войск, прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной танковой бригады. Впоследствии был заместителем командующего войсками оперативного командования Север по боевой подготовке и одним из соруководителей украинско-американского командно-штабного обучения Rapid Triden (Быстрый тризуб). Участвовал в боевых действиях в зоне АТО на востоке Украины. С августа 2021 года занимает должность командующего оперативным командованием Запад Сухопутных войск ВСУ.

С началом полномасштабного вторжения бойцы бригад, входящих в состав оперативного командования Запад, принимали участие в освобождении от российских оккупантов Киевщины, а ныне воюют на востоке Украины.

В этом году Литвинов получил орден Богдана Хмельницкого III и II степеней.

Анна Маляр

Должность: заместитель министра обороны Украины
Военное звание:
Возраст: 44 года
Хотя Анна Маляр не кадровая военная, а профессиональная юристка, она занимает ведущее место в оборонном ведомстве страны. В свое время, заместитель министра окончила Международный институт лингвистики и права, преподавала, будучи доцентом Киевского международного университета. Впоследствии получила свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью и защитила диссертацию. Сферой научных интересов стали преступления против основ национальной безопасности, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, стратегические коммуникации в условиях гибридной войны.

В 2010–2013 годах Маляр работала в Государственном НИИ таможенного дела, а затем преподавала в Национальной школе судей Украины на направлении уголовно-правовой квалификации агрессивной войны и других преступлений, совершаемых в зоне боевых действий. Разработала концепцию правовой оценки событий в Крыму и на востоке Украины, которая используется в следственной и судебной практике, стала автором более 40 научных работ. Училась вести переговоры в ходе вооруженных конфликтов и получила сертификат Нидерландского института международных отношений Clingendael.

В августе 2021 Маляр назначена заместительницей министра обороны Украины, она возглавила направление стратегических коммуникаций и информационной политики ведомства.

Валерий Маркус

Должность: главный сержант 47-го штурмового полка
Воинское звание: сержант
Возраст: 29 лет
Военную карьеру Валерий Маркус начал 11 лет назад в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. В 2014-м, с началом военных действий на востоке Украины, участвовал в боях за Краматорск, Славянск, Дебальцево. Также десантник начал карьеру видеоблогера, публикуя в соцсетях кадры с передовой. В 2016 году после полученного ранения Маркус был госпитализирован, а впоследствии признан непригодным к службе из-за состояния здоровья.

После увольнения из рядов ВСУ Маркус попробовал себя на нескольких гражданских должностях. В 2018-м ветеран дебютировал уже как писатель и опубликовал роман Следы на дороге, часть событий которого разворачиваются на охваченном войной Донбассе. Увлекшись пешими путешествиями, бывший десантник преодолел тысячи километров, путешествуя по Франции, Испании и скандинавским странам. Так он стал героем полнометражного документального фильма Сергея Дмитренко Свободный человек. Паломничество.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ветеран, несмотря на медицинские ограничения, вернулся в ряды ВСУ и несколько месяцев служил в разведке, а с мая — в 47-м штурмовом полку. Кроме того, сержант стал основателем благотворительного фонда Markus Foundation, занимающегося обеспечением, развитием и поддержкой полка, который сейчас воюет на востоке Украины. Маркус также продолжает фронтовое видеоблогерство.

Дмитрий Марченко

Должность: эксначальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 44 года
Выпускник Одесского института Сухопутных войск Дмитрий Марченко начал офицерскую карьеру в 79-й отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве. В составе этого подразделения в 2014 году участвовал в боевых действиях на востоке Украины, защищал Донецкий аэропорт.

В 2015-м стал начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. По оценкам отечественных СМИ, являлся одним из двигателей реформирования материального обеспечения украинской армии.

Через четыре года стал фигурантом инициированного Государственным бюро расследований (ГБР) дела по закупке вещевого имущества для ВСУ по завышенной цене. В ходе обысков было изъято 11 тыс. закупленных при Марченко бронежилетов, которые, по данным ГБР, не соответствовали баллистическим нормам. Впрочем, впоследствии баллистическая проверка ВСУ подтвердила качество бронежилетов. В рамках дела Марченко был под стражей и вышел под залог. Тогда же в результате наложенных арестов на техническую и проектную документацию Минобороны фактически прекратило массовые закупки бронежилетов. После полномасштабного российского вторжения арестованные бронежилеты были переданы военным.

С первых дней войны Марченко стал одним из командующих обороной Николаева и области. В марте 2022-го генерал-майор получил орден За мужество III степени.

Максим Миргородский

Должность: командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 43 года
Максим Миргородский — ветеран войны на Донбассе, участвовал в боях за Славянск, Дебальцево и в обороне Донецкого аэропорта. В 2015 году стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

В разное время служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде, был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а с августа 2021-го командует Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, которые сейчас активно участвуют в освобождении оккупированных украинских территорий.

В апреле Миргородскому присвоено звание генерал-майора ВСУ.

Олег Микац

Должность: командующий Оперативным командованием Восток Сухопутных войск ВСУ
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 46 лет
Олег Микац — выпускник Харьковского института танковых войск и Национальной академии обороны Украины, у него нет советского военного образования и никогда не служил в рядах армии СССР. В начале военной карьеры был командиром взвода, а затем роты 30-й гвардейской танковой дивизии, а затем — переводчиком в составе украинского миротворческого контингента в Ираке.

Затем стал заместителем начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ и командиром 93-й отдельной механизированной бригады. Последняя под командованием Микаца в 2014-м активно участвовала в военном противостоянии российским оккупантам в зоне АТО. В частности, сам он руководил обороной Донецкого аэропорта.

Впоследствии Микац возглавил 169-й учебный центр Десна, затем занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Запад, оперативно-тактической группировке Север, а с августа 2021 — оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ.

В настоящее время его подразделения ведут боевые действия и освобождают от российских захватчиков оккупированные территории Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Сергей Наев

Должность: командующий Силами обороны Украины
Воинское звание: генерал-лейтенант
Возраст: 52 года
После получения военного образования в Московском высшем общевойсковом командном училище, Сергей Наев служил командиром мотострелкового взвода в советской группе войск в Восточной Германии. С 1993 года он был кадровым офицером ВСУ. Прошел службу на командных должностях от командира механизированного взвода до начальника мотострелкового штаба Прикарпатского военного округа, который впоследствии трансформировался в Западное оперативное командование. Семь лет занимал руководящие должности в 13 армейском корпусе Сухопутных войск.

С началом горячей фазы военного противостояния на Донбассе являлся руководителем сектора Б во время боев за Донецкий аэропорт. Затем занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Юг, Восток и Генштабе. Был командующим Объединенными силами ВСУ.

С началом широкомасштабного российского вторжения Наев получил должность командующего Сил обороны Украины, совокупности оперативных группировок силовых структур и добровольческих формирований, которые участвуют в боевых действиях и освобождении оккупированных украинских территорий от российских захватчиков.

В апреле 2022-го Наев получил высшую степень государственного отличия — звание Герой Украины и орден Золотая Звезда, вручаемый за совершение выдающегося геройского поступка.

Алексей Неижпапа

Должность: командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины
Воинское звание: вице-адмирал
Возраст: 47 лет
В апреле 2022 года бойцы Военно-морских сил под командованием уроженца Севастополя Алексея Неижпапы двумя украинскими противокорабельными ракетами Нептун отправили на дно флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва. Это стало знаковым событием в российско-украинской войне. Также эффективным оружием ВМС Украины являются мины и батареи береговой артиллерии, что сорвало планы российских захватчиков высадить морской десант на украинском побережье Черного моря.

До того, как стать главным в украинских морях, Неижпапа окончил Севастопольский военно-морской институт и Национальный университет обороны Украины. Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга он прошел на кораблях ВМС ВСУ в должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей. Был заместителем командующего Военно-морскими силами ВСУ. Неоднократно осуществлял руководство украино-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны. Участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. С 2020 года занимает должность командующего Военно-морскими силами ВСУ.В этом году ему присвоено звание вице-адмирала и он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

До того, як стати головним в українських морях, Неїжпапа закінчив Севастопольський військово-морський інститут та Національний університет оборони України. Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів. Був заступником командувача Військово-морських сил ЗСУ. Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями Sea Breeze від української сторони. Брав участь у антитерористичної операції на сході України. Від 2020 року обіймає посаду командувача Військово-морських сил ЗСУ.

Цього року йому присвоєно звання віцеадмірала та нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Виктор Николюк

Должность: командующий войсками Оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 46 лет
С первых дней войны часть Киевской, Сумской и Черниговской областей, за безопасность которых отвечает Оперативное командование Север под руководством Виктора Николюка, оказались в зоне боевых действий и оккупации. Больше месяца понадобилось военным, чтобы вместе с собратьями из других подразделений освободить захваченные россиянами украинские территории.

И хотя сейчас здесь оккупантов нет, впрочем, учитывая обстрелы и существующую угрозу повторного наступления с территории Беларуси, большая часть бригад ОК Север остаются на боевом дежурстве. Остальные бойцы, подчиненные Николюку, воюют на востоке Украины, в частности на Бахмутском направлении.

До того, как возглавить ОК Север, Николюк был командиром разведроты, танкового батальона и механизированного полка в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ Десна. Он служил начштаба, а затем командиром 92-й отдельной механизированной бригады.

Во время боевых действий на Донбассе в 2015 году военные 92-й ОМБр под командованием тогда еще полковника Николюка близ Счастья захватили в плен спецназовцев ГРУ РФ. За успешное выполнение операции он получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Затем возглавил 169-й учебный центр Десна, в котором начинал свою военную карьеру. С 2021 года командует войсками Оперативного командования Север.

В марте 2022-го Николюк получил высшую степень государственного отличия — звание Герой Украины и орден Золотая Звезда.

Николай Олещук

Должность: командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины
Воинское звание: генерал-лейтенант
Возраст: 50 лет
С первых дней полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука ежедневно защищают небо Украины от российских атак. Также пилоты 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, оборонявшие столицу от вражеских самолетов и ракетно-бомбовых ударов, стали прототипом легендарного Призрака Киева, сборного образа украинского пилота-аса. Весной такие же асы в сложнейших условиях совершали рейды на заблокированную российскими оккупантами Азовсталь, куда доставляли еду, воду, оружие и эвакуировали раненых защитников Мариуполя.

Ныне пилоты украинских Воздушных сил защищают страну, совершая ежедневные боевые вылеты на юге и востоке Украины, а также в областях, где объявлена воздушная тревога.

Прежде чем стать главным в украинском небе, Олещук окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО, Харьковский военный университет и Национальный университет обороны Украины. Прошел путь от начальника расчета цифровых вычислительных машин и цифровых вычислителей отделения боевого управления радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона в составе ПВО до командира зенитной ракетной бригады воздушного командования Юг. Впоследствии Олещук проходил службу в должностях заместителя начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ и начальника штаба — первого заместителя командующего воздушным командованием Восток.

С 2014 года офицер воевал на Донбассе, с августа 2021 года командует Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

В апреле 2022 года генерал-лейтенант получил орден Богдана Хмельницкого III степени.

Денис Прокопенко

Должность: командир Отряда специального назначения Азов
Воинское звание: подполковник
Возраст: 31 год
Денис Прокопенко стал национальным символом противостояния российской агрессии — во время широкомасштабного вторжения РФ он вместе с другими бойцами Азова отличился героической защитой Мариуполя.

Выпускник Киевского национального лингвистического университета по специальности преподаватель английского языка и активный болельщик ФК Динамо (Киев) с 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе в составе Азова. Благодаря своим лидерским качествам прошел путь от командира взвода до командира Отдельного отряда специального назначения Азов (с 2017 года). 26-летний Прокопенко стал самым молодым командиром в истории Вооруженных сил и Национальной гвардии.

С началом большой войны он вместе с другими бойцами защищал Мариуполь, а затем в течение 86 дней героически держал оборону окруженной Азовстали. Благодаря регулярным видео, в которых Прокопенко рассказывал о ситуации в городе и на меткомбинате, он стал голосом полка Азов.20 мая по приказу высшего военного руководства страны он и остальные защитники Азовстали прекратили оборону и вышли из меткомбината. Через четыре месяца в результате самого масштабного обмена пленными между Украиной и РФ Прокопенко и еще 214 украинских защитников были освобождены. До завершения российско-украинской войны Прокопенко вместе с другими командирами, что обороняли Азовсталь, будут оставаться в Турции.

В этом году ему присвоено звание подполковника Нацгвардии Украины. Также Прокопенко стал Героем Украины и получил орден Золотая Звезда, вручаемый за совершение выдающегося геройского поступка.

Алексей Резников

Должность: Министр обороны Украины
Воинское звание: сержант запаса
Возраст: 56 лет
Алексей Резников не кадровый военный, но имеет опыт срочной службы в воздушно-десантных войсках. Он получил юридическое образование в Львовском национальном университете им. Ивана Франко по специальности правоведение, а затем построил успешную карьеру юриста и адвоката.

Резников вел ряд резонансных дел, в частности, во время президентских выборов 2004 года, его усилиями были признаны недействительными результаты второго тура выборов, и тогда президентом Украины стал Виктор Ющенко. В 2005 году Резников представлял интересы консорциума Инвестиционно-металлургический союз по делу о законности приватизации металлургического гиганта Криворожсталь.

Впоследствии опытный юрист был депутатом Киевсовета двух созывов и несколько лет работал в Киевской городской госадминистрации. В 2019-м он стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, а в следующем году — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С ноября 2021 г. Резников занимает должность министра обороны Украины и зарекомендовал себя как взвешенный и эффективный политик, в том числе и на международной арене. Вместе с министрами обороны стран НАТО и союзников входит в Контактную группу по обороне Украины, так называемый Рамштайн, которую инициировало Министерство обороны США после полномасштабного российского вторжения.

Павел Разлочь

Должность: командир 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск
Воинское звание: подполковник
Возраст: 34 года
Десять лет кадровый офицер Павел Розлач посвятил 95-й отдельной аэромобильной бригаде (ныне 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада). В ее же составе весной 2014 он отправился на Донбасс воевать против российских захватчиков. Участвовал в боях за Торецк и Авдеевку. В октябре того же года в бою под Песками десантник получил тяжелое ранение. А уже через год 27-летний Розлач был назначен командиром батальона 95-й бригады, так он стал самым молодым комбатом десантных войск в новейшей истории Украины.

Уволившись в запас в 2019 году, ветеран российско-украинской войны стал частным предпринимателем и построил на Житомирщине акваферму, разводил сомов и форель. Впрочем, через два года десантник вернулся в армию и служит командиром 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

С первых дней полномасштабной войны он со своим подразделением принимал участие в обороне Херсона и Николаева. Впоследствии десантники под командованием Розлача воевали на востоке страны, в частности месяц держали оборону Северска (Донецкая обл.), а затем освобождали Харьковщину.

В этом году Разлач получил ордена Богдана Хмельницкого II и I степеней и стал рыцарем всех трех степеней этой награды, получил орден За мужество и Крест боевых заслуг.

Александр Сырский

Должность: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины
Воинское звание: генерал-полковник
Возраст: 57 лет
Кадровый военный Александр Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Академию Вооруженных сил Украины и Национальную академию обороны Украины. Командовал мотострелковым взводом, а затем мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины, был командиром полка этой дивизии и командиром 72-й отдельной механизированной бригады. В 2013 году он стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ и отвечал за сотрудничество с НАТО.

После российского вторжения на востоке Украины в 2014 году стал начальником штаба антитеррористической операции (АТО) и был одним из командиров сил АТО во время боев за Дебальцево и Углегорск. Командовал группой Барс, которая обеспечивала безопасность конвоев с боеприпасами и прикрывала выход ВСУ из Дебальцево в феврале 2015-го.Затем Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил и руководил всей Антитеррористической операцией на востоке Украины. С августа 2019 года Сырский командует Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

С началом полномасштабного российского вторжения опытный генерал командовал обороной Киева и успешным сентябрьским контрнаступлением украинской армии в Харьковской области.

В этом году он получил орден Богдана Хмельницкого II степени, Крест боевых заслуг и высшую степень государственного отличия — звание Герой Украины и орден Золотая Звезда.

Вадим Сухаревский

Должность: командир 59-й отдельной мотопехотной бригады
Воинское звание: полковник
Возраст: 37 лет
Вадима Сухаревского называют офицером ВСУ, который первым в российско-украинской войне отдал команду открыть огонь на поражение по российским оккупантам. Это произошло в апреле 2014-го на Донбассе, когда тогдашний старший лейтенант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сухаревский из своего бронетранспортера открыл огонь по боевикам российского террориста Игоря Гиркина, атаковавших бойцов спецподразделения.

Впоследствии украинский офицер принимал участие в обороне Славянска и боях в районе Луганского аэропорта. Служил командиром 503 батальона морской пехоты и начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.

С февраля 2022 года Сухаревский командует 59-й отдельной мотопехотной бригадой им. Якова Гандзюка, подчиненной оперативному командованию Юг. С первых часов полномасштабного вторжения бойцы 59 ОМПБр держали удар от войск РФ в Херсонской области, а ныне участвуют в освобождении юга Украины от российских захватчиков.

В июне 2022 года Сухаревский получил звание Герой Украины и орден Золотая Звезда, вручаемый за совершение выдающегося геройского поступка.

Игорь Танцюра

Должность: командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины
Воинское звание: генерал-майор
Возраст: 46 лет
За свою профессиональную карьеру кадровый военный Игорь Танцюра успел побывать командиром 1-й отдельной танковой Северской бригады, начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ Десна и принять участие в подготовке миротворческих контингентов под эгидой ООН и Международных сил по поддержанию мира в Косово.

С началом активных боевых действий на Донбассе в 2014 он организовывал работу штабов оперативно-тактических и оперативных группировок. Впоследствии возглавил штаб АТО, а в 2019-м стал начальником штаба и первым заместителем командующего ООС. Через год Танцюра занимал должность начальника штаба — заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.С первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину генерал-майор был в числе руководивших обороной Киева.

В мае 2022-го Танцюра стал командующим младшего рода сил украинской армии — Сил территориальной обороны ВСУ, бойцы которых вовлечены в боевые действия на востоке и юге Украины.

В этом же году Танцюра награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Сергей Шаптала

Должность: начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
Воинское звание: генерал-лейтенант
Возраст: 49 лет
За плечами главы Генштаба обучение в трех военных вузах — Одесском институте Сухопутных войск, Национальной академии обороны Украины и Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского. Свой путь офицера начал от командира взвода до командира отдельного механизированного полка.

Служил командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады, во время горячей фазы в зоне АТО защищавшей ряд городов, в том числе Дебальцево. За это получил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Впоследствии занимал руководящие должности в командовании войск оперативного командования Юг и Запад Сухопутных войск ВСУ.С июля 2021 Шаптала начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Руслан Шевчук

Должность: командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр
Воинское звание: полковник
Возраст: н/д
93-ю отдельную механизированную бригаду Холодный Яр, входящую в состав Оперативного командования Восток, Руслан Шевчук возглавил почти за месяц до полномасштабного российского вторжения в Украину. До этого он несколько лет служил заместителем командира этой же бригады и хорошо зарекомендовал себя в ходе многонациональных учений Combained Resolve XII [Всеобщая решительность XII] на полигоне центра Хоэнфельс в Германии.

В первый же день большой войны военнослужащие возглавляемой Шевчуком 93 ОМБр захватили первых российских пленных. Впоследствии холоднояровцы, используя украинский ПТРК Стугна-П, уничтожили под Харьковом колонну российской военной техники. Также под командованием Шевчука его бригада на Сумщине активно участвовала в боях за освобождение Ахтырки и Тростянца. В настоящее время военнослужащие Холодного яра вместе с другими украинскими защитниками держат оборону на Бахмутском направлении Донецкой области.

В мае и июне 2022-го за мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и верность военной присяге комбрига Шевчука награждены орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней.

Экспертный совет

Чтобы сформировать перечень самых влиятельных военных, НВ поинтересовался мнением 15 авторитетных экспертов.
Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения

Борислав Береза, эксвоеннослужащий Вооруженных сил Украины

Тарас Березовец, офицер Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна Вооруженных сил Украины

Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины

Александр Данилюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Олег Жданов, военный эксперт

Павел Казарин, журналист, солдат Вооруженных сил Украины

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление
Всеволод Кожемяко, командир добровольческого подразделения Хартия, генеральный директор группы компаний Агротрейд, основатель благотворительного фонда Украины ХХІ

Анатолий Октисюк, соучредитель и политический аналитик центра Дом демократии

Леонид Остальцев, командир роты София, батальона ТОР патрульной полиции Украины, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup

Юлия Паевская, волонтер, парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента

Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции

Петр Шевченко, журналист НВ Бизнес, солдат Вооруженных сил Украины

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Фото: Кирило Буданов - USA TODAY via Reuters; Олег Гончарук - 128 ОГШБ; Валерій Залужний - REUTERS/Gleb Garanich; Андрій Ковальчук - Леонід Шрайбікус; Роман Костенко - DR; Петро Кузик – ВО Свобода; Юрій Лебідь - НГУ; Сергій Літвінов – Олександр Яценко; Ганна Маляр - DR; Валерій Маркус - DR; Дмитро Марченко - DR; Максим Миргородський - ЖОР; Олег Мікац - МОУ; Сергій Наєв - ООС; Олексій Неїжпапа - МОУ; Віктор Ніколюк - ДЕСНА; Микола Олещук - Командування Повітряних Сил ЗСУ; Денис Прокопенко - AZOV; Олексій Резніков - U.S. Embassy Kyiv Ukraine; Павло Розлач - МОУ; Олександр Сирський - Сухопутні війська ЗСУ; Вадим Сухаревський - МОУ; Ігор Танцюра – Олександр Медведєв; Сергій Шаптала - ЗСУ; Руслан Шевчук - Арсен Федосенко.
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