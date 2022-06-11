Валерий Маркус
Должность: главный сержант 47-го штурмового полка
Воинское звание: сержант
Возраст: 29 лет
Военную карьеру Валерий Маркус начал 11 лет назад в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. В 2014-м, с началом военных действий на востоке Украины, участвовал в боях за Краматорск, Славянск, Дебальцево. Также десантник начал карьеру видеоблогера, публикуя в соцсетях кадры с передовой. В 2016 году после полученного ранения Маркус был госпитализирован, а впоследствии признан непригодным к службе из-за состояния здоровья.
После увольнения из рядов ВСУ Маркус попробовал себя на нескольких гражданских должностях. В 2018-м ветеран дебютировал уже как писатель и опубликовал роман Следы на дороге, часть событий которого разворачиваются на охваченном войной Донбассе. Увлекшись пешими путешествиями, бывший десантник преодолел тысячи километров, путешествуя по Франции, Испании и скандинавским странам. Так он стал героем полнометражного документального фильма Сергея Дмитренко Свободный человек. Паломничество.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину ветеран, несмотря на медицинские ограничения, вернулся в ряды ВСУ и несколько месяцев служил в разведке, а с мая — в 47-м штурмовом полку. Кроме того, сержант стал основателем благотворительного фонда Markus Foundation, занимающегося обеспечением, развитием и поддержкой полка, который сейчас воюет на востоке Украины. Маркус также продолжает фронтовое видеоблогерство.