Кремль приказал «сирийскому мяснику» Дворникову захватить Северодонецк до 10 июня — Гайдай 5 июня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Александр Дворников бросил в бой за Северодонецк практически все резервы (Фото:gazeta.ru)

Кремлевский режим установил командующему войсками РФ в Украине генералу Александру Дворникову, известному как «сирийский мясник», сроки для захвата Северодонецка.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, Дворникову поставлена задача до 10 июня взят Северодонецк под полный контроль ВС РФ, либо замкнуть кольцо вокруг города, отрезав защищающие его украинские силы.

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«На сегодня Дворников получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач», — пояснил Гайдай.

При этом после потери контроля над большой частью Северодонецка украинским военным удалось провести успешную контратаку, отбросив силы противника и связав их уличными боями, что существенно усложнило задачи российской артиллерии и авиации, поскольку под удары теперь могут попасть и сами россияне.

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