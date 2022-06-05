Кремль приказал «сирийскому мяснику» Дворникову захватить Северодонецк до 10 июня — Гайдай

5 июня, 15:38
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Александр Дворников бросил в бой за Северодонецк практически все резервы (Фото:gazeta.ru)

Александр Дворников бросил в бой за Северодонецк практически все резервы (Фото:gazeta.ru)

Кремлевский режим установил командующему войсками РФ в Украине генералу Александру Дворникову, известному как «сирийский мясник», сроки для захвата Северодонецка.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, Дворникову поставлена задача до 10 июня взят Северодонецк под полный контроль ВС РФ, либо замкнуть кольцо вокруг города, отрезав защищающие его украинские силы.

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«На сегодня Дворников получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач», — пояснил Гайдай.

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При этом после потери контроля над большой частью Северодонецка украинским военным удалось провести успешную контратаку, отбросив силы противника и связав их уличными боями, что существенно усложнило задачи российской артиллерии и авиации, поскольку под удары теперь могут попасть и сами россияне.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Генерал Сергей Гайдай Война России против Украины Александр Дворников

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