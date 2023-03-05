Шойгу требует от российского генерал-полковника «отработать» свое звание и гонит его на штурм Угледара — Генштаб ВСУ 5 марта, 18:31 Украинское оружие (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Как отмечает Генштаб, в высшем военном руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. Российского генерала-полковника заставляют «отработать» свое недавно полученное повышение и отправляют в бессмысленное наступление против украинских военных.



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Отмечается, что в феврале этого года президент РФ Владимир Путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад о «успехах» 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении.

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Сейчас министр обороны России Сергей Шойгу требует от генерала «отработать» звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет их руководство. Российских военных заставляют идти на штурм хорошо укрепленных позиций Вооруженных Сил Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

Ситуация на направлениях фронта

Российские оккупационные войска основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение текущих суток, 5 марта, противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник содержит свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток армия РФ совершила минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфин и Садки — Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново и Дворичанское в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление и не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях российские войска совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершены артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

В Генштабе добавили, что авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления противника.