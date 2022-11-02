«Самый опасный вариант для Украины». РФ может создать две ударных группировки, чтобы окружить ВСУ — генерал Забродский 2 ноября, 12:57 Генерал Забродский подчеркнул, что Украина знает, что противопоставить действиям РФ (Фото:Генштаб)

Самым опасным вариантом развития событий на фронте для Украины может стать создание двух мощных ударных группировок российских оккупантов, одна из которых может быть развернута на Запорожском, а другая — на Сумском направлениях.

Об этом в своей колонке для Укринформа пишет первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

По его словам, задачей этих группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов с северного и южного направлений.

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Северная группировка, вероятно, может действовать по направлению Сумы — Полтава — Днепр, южная — Запорожье — Днепр.

«Задачей войск на существующей на востоке линии столкновения в этом случае будет только сковывающая группировка ВС Украины и исключение использования воинских частей и соединений на других угрожающих направлениях. Конечной же военной целью операции может быть вожделенное стратегическое окружение группировки ВС Украины на левом берегу реки Днепр. При этом бесспорным решающим политическим результатом для России может стать принуждение Украины к переговорам с позиции давления, аналогичной условиям марта текущего года», — отметил Забродский.

Генерал подчеркнул, что этот замысел не является для Украины новым или неожиданным. Более того, такой план, вероятно, рассматривался командованием из РФ как вариант развития ситуации еще весной этого года, а его отдельные элементы оккупанты уже пытались реализовать.

В то же время, как отмечает Забродский, наличие дополнительных созданных группировок и текущая конфигурация линии столкновения, при условии ее неизменности, придает этому замыслу «вторую жизнь».

Он подчеркнул, что Украина знает, что противопоставить действиям РФ.

Он считает перспективным создание новых мощных оперативных группировок ВСУ на юге — в районе восточнее Запорожья и на севере — в районе Сум.

В этой же статье Забродский объяснил, почему для российских оккупантов выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения.