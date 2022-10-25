«Второй раз на те же грабли»: генерал Сырский оценил угрозу повторного вторжения с территории Беларуси

25 октября, 12:06
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВС Украины)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский не исключил, что Россия может снова попытаться вторгнуться в Украину с территории Беларуси.

В интервью ABC News Сырский сказал, что РФ готовится «к эскалации боя и переносу конфликта в другие зоны боевых действий».

«Они готовятся к тому, чтобы ослабить наши группировки, и, по-моему, возможной целью является попытка перерезать или ослабить наши линии обеспечения», — отметил он.

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В то же время, по его словам, Россия может повторить те же ошибки, которые вынудили ее отступить из северных регионов Украины весной — растянуть свои силы на севере.

«Они рискуют во второй раз наступить на одни и те же грабли и ударить себя по лицу», — добавил генерал.

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10 октября беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

По данным СМИ, Лукашенко решил начать скрытую мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

В украинском Генштабе сообщали, что угроза возобновления наступления РФ с территории Беларуси на Украину растет. Так украинскую сторону хотят вынудить оттянуть силы для охраны северной границы.

https://www.youtube.com/watch?v=JTQl6l5NunE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беларусь Александр Сырский Война России против Украины

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