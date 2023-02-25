«Противник не оставляет попытки прорвать оборону и захватить Бахмут»: генерал Сырский посетил воинские части 25 февраля, 19:42 Александр Сырский в Бахмуте (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части, защищающие Бахмут и подступы к нему.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

В командовании отмечают, что основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

Видео дня

Читайте также: Бен Ходжес Это должна быть конечная цель войны

«В ходе работы генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага. Командующий поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками», — говорится в сообщении.

С начала февраля на Бахмутском направлении произошло около 380 боевых столкновений с российскими оккупантами, интенсивные бои в этом районе продолжаются уже семь месяцев.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и оцепление Бахмута.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно в этом направлении, но они держатся.