Генерал США спрогнозировал, когда ВСУ освободят Мариуполь и Крым 12 ноября, 22:57 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Освобождение Херсона позволит ВСУ бить из HIMARS по войскам РФ, которые находятся на подступах к Крыму. Это существенно повлияет на дальнейшую деоккупацию.



Об этом экс-командующий американской армией в Европе, генерал Бен Ходжес написал в Twitter.

«HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как „левое крыло“ контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании… освобождения Крыма», — написал он.



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