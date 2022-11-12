Генерал США спрогнозировал, когда ВСУ освободят Мариуполь и Крым

12 ноября, 22:57
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Освобождение Херсона позволит ВСУ бить из HIMARS по войскам РФ, которые находятся на подступах к Крыму. Это существенно повлияет на дальнейшую деоккупацию.

Об этом экс-командующий американской армией в Европе, генерал Бен Ходжес написал в Twitter.

«HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как „левое крыло“ контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании… освобождения Крыма», — написал он.

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https://twitter.com/general_ben/status/1591486606812516352
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Крым Мариуполь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Мелитополь Бен Ходжес Война России против Украины

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