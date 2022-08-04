США могут ликвидировать Путина так же, как и главаря Аль-Каиды, но есть препятствие — генерал СБУ

4 августа, 17:18
Авиаудару по Владимиру Путину может помешать российская ПВО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Авиаудару по Владимиру Путину может помешать российская ПВО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Оперативные возможности американских спецслужб на сегодня настолько значительные, что они способны уничтожать высокопоставленных террористов даже в недружественных США странах.

По словам генерал-майора Службы безопасности Украины в отставке Виктора Ягуна, об этом свидетельствует недавняя ликвидация в подконтрольном талибам Афганистане лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири.

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«Представители спецслужб США рассказали, что следили за аз-Завахири в Кабуле много дней, изучили его график и знали привычки. А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. Эта уникальная спецоперация, которая длилась не один день, подтверждает, что возможности американских спецслужб пока фактически безграничны», — рассказал он в эфире Эспрессо.

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По мнению Ягуна, подобная судьба могла бы постичь и российского диктатора Владимира Путина, однако, помимо политической составляющей, для реализации такого плана существует довольно серьезное препятствие военного характера.

«Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером Аль-Каиды Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та система ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров — могут предотвратить ликвидацию этого террориста», — пояснил ветеран СБУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Владимир Путин Аль-Каида

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