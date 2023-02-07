На Донбассе могли ликвидировать еще одного российского генерала — OSINT-аналитик 7 февраля, 10:01 Генерал-майор ВДВ РФ Дмитрий Ульянов (Фото:@666_mancer/twitter.com)

Российский генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов, вероятно, был ликвидирован на Донбассе в ночь на понедельник, 6 февраля, сообщил в Telegram грузинский OSINT-аналитик Иракли Комахидзе.

По данным Комахидзе, Ульянов командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Ранее он занимал должность начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, командовал 1141-м артиллерийским полком и 98-й дивизией ВДВ РФ.

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О гибели Ульянова также сообщается в Telegram-каналах. Официального подтверждения пока нет.

Фото: t.me/OSINTGeorgia

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.

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