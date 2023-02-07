На Донбассе могли ликвидировать еще одного российского генерала — OSINT-аналитик
Генерал-майор ВДВ РФ Дмитрий Ульянов (Фото:@666_mancer/twitter.com)
Российский генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов, вероятно, был ликвидирован на Донбассе в ночь на понедельник, 6 февраля, сообщил в Telegram грузинский OSINT-аналитик Иракли Комахидзе.
По данным Комахидзе, Ульянов командовал полком мобилизованных из Татарстана.
Ранее он занимал должность начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, командовал 1141-м артиллерийским полком и 98-й дивизией ВДВ РФ.
О гибели Ульянова также сообщается в Telegram-каналах. Официального подтверждения пока нет.
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.