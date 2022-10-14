Разборки между силовиками РФ. Командующий Объединенными силами озвучил свою версию подрыва Крымского моста 14 октября, 12:08 Генерал Сергей Наев считает, что подрыв Крымского моста является следствием разборок между силовыми структурами РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что подрыв Крымского моста является следствием разборок между силовыми структурами РФ.



«Нам об этом неизвестно точно. Из источников, поступающих из страны-агрессора, это могли быть разборки между соответствующими силовыми ведомствами на территории РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Генерал отметил, что подрыв Крымского моста искусственно сделали причиной для массированных ракетных ударов по Украине.

Он также выразил надежду, что последствия этого удара как можно дольше будут препятствовать поставкам военной техники, ракет и боеприпасов с временно оккупированного Крыма на южное направление.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет страну-агрессор Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.

