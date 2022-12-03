В Беларуси продолжается накопление войск: командующий Объединенными силами рассказал, есть ли угроза вторжения 3 декабря, 13:21 Генерал-лейтенант Сергей Наев оценил угрозу вторжения с территории Беларуси (Фото:Минобороны России via Telegram)

В Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, угрозы повторного наступления с территории Беларуси пока нет, сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

«На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск», — сказал он.

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Украинские военные постоянно отслеживают ситуацию и готовят силы для адекватного реагирования.

Наев подчеркнул, что работа, которая проводится украинскими бойцами, должна повысить устойчивость обороны и адекватность реагирования на рост угрозы со стороны Беларуси.

По его словам, в случае роста военной угрозы, в зависимости от ее количественного и качественного состава, предусмотрена помощь в виде дополнительных сил и средств.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале перед полномасштабным вторжением России в Украину.

