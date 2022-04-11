«Вторая армия после африканских племен». Генерал-майор рассказал о зверствах российских оккупантов в Чернигове

11 апреля, 12:26
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Генерал-майор Виктор Николюк рассказал о зверствах армии РФ в Чернигове (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генерал-майор Виктор Николюк рассказал о зверствах армии РФ в Чернигове (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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Генерал-майор Виктор Николюк, который защищал Чернигов, рассказал о зверствах российской оккупационной армии в городе.

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По его словам, Чернигов одним из первых почувствовал приход российских оккупантов: 24 февраля в 4 утра на город упали первые ракеты и авиабомбы. И уже через несколько часов ВСУ вступили в бой с противником.

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Николюк также сообщил, что в селах Черниговской области работали передвижные крематории для убитых россиян, а в дальнейшем армия РФ при бегстве просто бросала своих мертвых солдат.

Всего в битве за Чернигов было уничтожено 45−50% личного состава российских подразделений.

https://www.youtube.com/embed/iRhqySXM3jo

«Это показало, это не „вторая армия мира“, это какая-то 102, 402 армия. Ну я думаю, что где-то, если их поставить, не пытаясь там кого-то унизить, после африканских племен это как раз будет их место», — сказал генерал-майор.

https://www.facebook.com/watch/?v=752074866242165
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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