«Вторая армия после африканских племен». Генерал-майор рассказал о зверствах российских оккупантов в Чернигове 11 апреля, 12:26 Цей матеріал також доступний українською Генерал-майор Виктор Николюк рассказал о зверствах армии РФ в Чернигове (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генерал-майор Виктор Николюк, который защищал Чернигов, рассказал о зверствах российской оккупационной армии в городе.



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По его словам, Чернигов одним из первых почувствовал приход российских оккупантов: 24 февраля в 4 утра на город упали первые ракеты и авиабомбы. И уже через несколько часов ВСУ вступили в бой с противником.

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Николюк также сообщил, что в селах Черниговской области работали передвижные крематории для убитых россиян, а в дальнейшем армия РФ при бегстве просто бросала своих мертвых солдат.

Всего в битве за Чернигов было уничтожено 45−50% личного состава российских подразделений.

«Это показало, это не „вторая армия мира“, это какая-то 102, 402 армия. Ну я думаю, что где-то, если их поставить, не пытаясь там кого-то унизить, после африканских племен это как раз будет их место», — сказал генерал-майор.

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