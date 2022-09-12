Линия фронта на юге продвинулась на 12 км, оккупантам приказали договариваться с ВСУ — генерал Марченко

12 сентября, 22:11
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Руководство оккупантов приказало войскам РФ на юге Украины проводить переговоры с ВСУ (Фото:Генштаб)

Руководство оккупантов приказало войскам РФ на юге Украины проводить переговоры с ВСУ (Фото:Генштаб)

Линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров и более 500 квадратных километров южных территорий были освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщил в комментарии Суспільному генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Марченко напомнил, что благодаря удачному планированию Оперативного командования Юг украинские военные освободили 13 населенных пунктов на юге страны.

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Он также сообщил, что руководство оккупантов приказало войскам РФ на юге Украины проводить переговоры с ВСУ.

«Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории», — добавил Марченко.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

Ранее в ОК Юг сообщали, что на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ

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