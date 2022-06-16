«Три линии обороны». Наступление россиян на Николаев — это утопия, им нужно снять по всем направлениям все свои войска — генерал Марченко 16 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Цветок на фоне разрушенного здания Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Руководитель обороны Николаева и Николаевской области генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что наступление россиян на Николаев — это утопия.

«Сейчас там выкопаны три линии обороны, пристреляны каждый сантиметр. К настоящему моменту уже заминированы все направления, откуда может быть прорыв, чего не было сначала», — сказал он в интервью Крым. Реалии.

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По его словам, чтобы взять Николаев им нужно снять со всех направлений все свои войска.

«Просто создать большой резерв и этим большим резервом попытаться прорваться. Я вам скажу, даже если они это будут делать, им будет сделать тяжело. Это не один день боев», — сказал он.

Марченко заявил, что любой российский командир понимает: если они в первые дни войны не смогли захватить Николаевскую области, то сейчас эти попытки будут означать для оккупантов путь в одну сторону.

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