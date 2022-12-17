Генерал Годжес выразил сомнения в способности РФ осуществить новое наступление в начале следующего года 17 декабря, 16:22 Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что разговоры о новом наступлении РФ в начале следующего года — преувеличение.

Об этом он написал в Twitter.

«Я сомневаюсь, что Россия может собрать силы такого размера за такой промежуток времени, по крайней мере, какого-либо качества. Последняя частичная мобилизация была фигней», - написал генерал.



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Годжес отметил, что преувеличение потенциала новых наступлений РФ подпитывает тех, кто ищет причин не продолжать поддержку Украины.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Залужный отмечал, что наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

