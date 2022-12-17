Генерал Годжес выразил сомнения в способности РФ осуществить новое наступление в начале следующего года

17 декабря, 16:22
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Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские войска (Фото:REUTERS/Stringer)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что разговоры о новом наступлении РФ в начале следующего года — преувеличение.

Об этом он написал в Twitter.

«Я сомневаюсь, что Россия может собрать силы такого размера за такой промежуток времени, по крайней мере, какого-либо качества. Последняя частичная мобилизация была фигней», - написал генерал.

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Годжес отметил, что преувеличение потенциала новых наступлений РФ подпитывает тех, кто ищет причин не продолжать поддержку Украины.

https://twitter.com/general_ben/status/1603830447494266880

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Залужный отмечал, что наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   США Наступление Бен Ходжес Война России против Украины

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