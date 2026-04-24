Дроны запорожской Miltech-компании Генерал Черешня уже отметились незаурядными достижениями на поле боя. Их беспилотники Генерал Черешня Air только за декабрь 2025 года сбили более 1000 российских БпЛА Молния (треть всех дронов этого типа в декабре), а в марте 2026-го FPV-дрон Генерал Черешня OPTIX впервые сбил российский боевой вертолет Ка-52 в Донецкой области. Теперь себя проявляет новый дрон компании — Генерал Черешня Air Speed.

Компания впервые представила беспилотник Генерал Черешня Air Speed в январе 2026 года.

В феврале производитель показал, как эти дроны сбивают шахеды.

А в марте 2026-го стало известно, что Генерал Черешня Air Speed сбил российский дрон Скальпель, который называют «младшим братом» Ланцета. Этот вражеский БпЛА имеет дальность до 50 км, боевую часть до 5 кг, камеру с 30 кратным зумом и резервный радиоканал на случай противодействия РЭБ. Он применяется для поражения техники, транспортных средств и огневых позиций на тактической и оперативной глубине.

Реклама

NV рассказывает о дроне Генерал Черешня Air Speed в своей инфографике.