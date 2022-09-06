«Вполне реально». РФ может использовать для войны с Украиной армию КНДР — генерал Ходжес

6 сентября, 16:28
Поделиться:
Генерал Бен Ходжес отметил, что северокорейские солдаты дешевле, чем наемники ЧВК (Фото:KCNA/REUTERS)

Генерал Бен Ходжес отметил, что северокорейские солдаты дешевле, чем наемники ЧВК (Фото:KCNA/REUTERS)

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что на фоне своих колоссальных потерь в Украине РФ может привлечь к участию в войне армию КНДР.

Читайте также:
«Мы воюем не с банановой республикой». Какое оружие получит ВСУ для защиты Украины и «молниеносных прорывов» обороны РФ — Defense Express

Об этом он сказал в интервью НВ, комментируя попытки кремлевского режима добиться хоть какой-нибудь помощи от стран-изгоев вроде Северной Кореи и Ирана.

Чтобы раздобыть для своей армии беспилотники российскому диктатору Владимиру Путину даже пришлось в июле лично отправиться в Иран.

Видео дня

Читайте также:
Россияне недовольны закупленными у Ирана беспилотниками — The Washington Post

Кроме того, как рассказало со ссылкой на разведку США издание The New York Times, Москва договорилась с Пхеньяном о поставках для ВС РФ артиллерийских снарядов и ракет, однако о северокорейских войсках речи пока не шло.

Читайте также:

Северокорейский лидер Ким Чен Ын видит выгоду в дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным, а в своей внешней политике все больше оглядывается на Китай (Фото:Коллаж НВ) Братья по ненависти. Чем грозит миру сближение Москвы и Пхеньяна, и почему этот альянс приветствует Пекин — западные СМИ

«Относительно северокорейских солдат, которые могут воевать за Россию, я бы все же следил за этими новостями. СССР долгое время использовал в своих целях труд северокорейских рабочих. Северокорейские солдаты точно обойдутся России дешевле, чем подразделения Вагнера или Лиги (неофициальные российские ЧВК), и это сильный экономический аргумент для РФ», — заявил Ходжес.

https://www.youtube.com/embed/zZMwkH18hZ0

По его словам, использование армии КНДР в войне против Украины «вполне реально», однако, как именно подобная операция может быть реализована, ему «представить трудно».

«В военной науке есть понятие горизонтальной эскалации конфликта, и, действительно, у Северной Кореи есть от 50 до 100 тысяч обученных солдат, которые могут быть каким-либо образом использованы Россией в войне с Украиной. Здесь, я думаю, уже сегодня нужно говорить с Южной Кореей о ее возможностях усилить давление на Северную Корею», — посоветовал американский генерал.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия КНДР Северная Корея Бен Ходжес Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X