Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС — Энергоатом
Рафаэль Гросси (Фото:Энергоатом/Telegram)
Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 15 июня, прибыл на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram.
Это уже третий визит Гросси на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
6 июня Гросси заявлял о планах посетить оккупированную ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
По его словам, дамба Каховской ГЭС была «серьезно повреждена», что привело к значительному снижению уровня Каховского водохранилища.
Однако, по оценкам МАГАТЭ, непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС нет.
12 июня Гросси отправился в Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.
14 июня сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.