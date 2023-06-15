Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС — Энергоатом 15 июня, 12:13 Рафаэль Гросси (Фото:Энергоатом/Telegram)

Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг, 15 июня, прибыл на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram.

Это уже третий визит Гросси на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

6 июня Гросси заявлял о планах посетить оккупированную ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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По его словам, дамба Каховской ГЭС была «серьезно повреждена», что привело к значительному снижению уровня Каховского водохранилища.

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Однако, по оценкам МАГАТЭ, непосредственного риска для безопасности для ЗАЭС нет.

12 июня Гросси отправился в Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.



14 июня сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.