Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит оккупированную россиянами Запорожскую АЭС 25 марта, 19:46 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит захваченную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть необходимость защитить объект во время военного конфликта».

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

«Я решил снова поехать на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы своими глазами увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и пообщаться с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине», — заявил глава МАГАТЭ.

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Отмечается, что это будет вторая поездка Гросси на оккупированную россиянами ЗАЭС.

«Несмотря на наше присутствие на площадке уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции все еще опасна. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложениями по защите предприятия», — сказал он.

ГГросси сказал, что своей поездкой в Украину также стремится обеспечить поддержку и улучшение регулярной ротации экспертов МАГАТЭ.

2 марта МАГАТЭ провело ротацию инспекторов на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

Как сообщает пресс-служба агентства, ротация задержалась на месяц. В НАЭК Энергоатом подчеркнули, что ее блокировали российские оккупанты.

Три эксперта МАГАТЭ, которые после ротации покинули Украину, находились на захваченной станции с начала января.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

