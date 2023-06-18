ВСУ отбили атаки оккупантов на пяти направлениях, российские дезертиры бегут с фронта — Генштаб 18 июня, 07:39 В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте и безуспешных атаках противника (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки войска РФ пытались безуспешно наступать на пяти направлениях, однако ВСУ отбили все вражеские атаки.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook, противник нанес 43 авиационных и четыре ракетных удара, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток там произошло 26 боевых столкновений.

Попытки наступления, которые не имели успеха, были зафиксированы на следующих направлениях:

на Купянском направлении в районе Новоселовского Луганской области и Берестового в Харьковской области

на Лиманском направлении в направлении Белогоровки в Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Раздолевке, Спорному и Серебрянку — Донецкой.

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.

на Марьинском направлении в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

на Шахтерском направлении в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары у Золотой Нивы, Благодатного и Угледара, а также совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан в Херсонской области и обстреливал населенные пункты из артилерии.

На Северском и Слобожанском направлениях войска РФ нанесли авиационный удар по Янжуловке Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Янжуловка, Костобобров, Галагановка, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искростовщина, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренко Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелка, Старица, Огурцово, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляно, Охримовка, Круглое, Бударки и Комиссарово в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ также рассказали, что на временно оккупированных территория Луганской области российские дезертиры бегут с фронта. В лесных посадках рядом с населенным пунктом Новорозсош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров из числа мобилизованных. К розыску привлечены подразделения Росгвардии.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Украинские военные уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.