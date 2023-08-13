Войска РФ безуспешно наступали на четырех направлениях, среди оккупантов участились случаи дезертирства — Генштаб 13 августа, 07:32 ВСУ отбивают атака оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки войска РФ пытались наступать на четырех направлениях, но эти попытки были безуспешны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Всего за этот период произошло 39 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

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На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области.

На Бахмутском направлении безуспешные попытки наступления были зафиксированы в районах Клещеевки и Белой Горы.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

На Запорожском направлении войска РФ обстреляли из артиллерии более 25 населенным пунктов. Такая же ситуация наблюдается и на Херсонской направлении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что на оккупированной части Херсонской области растут панические настроения среди оккупантов и участились случаи дезертирства.

В оккупированной Горностаевке военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома для поиска дезертиров среди своих военнослужащих. Тажке среди оккупантов растет количество лиц, употребляющих алкоголь и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы и три артиллерийских средства на огневой позиции противника.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ удалось освободить на юге Украины часть территорий.