Массированные ракетные удары по Украине: спасатели сообщили, где все еще есть перебои с электричеством 11 октября, 09:00 Более 300 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными после массированной ракетной атаки РФ (Фото:ГСЧС)

После массированной ракетной атаки РФ в Украине остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также семь электростанций для объектов критической инфраструктуры.

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По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3571 населенного пункта в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.