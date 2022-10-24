В Киеве и семи областях Украины сегодня будут отключать свет 24 октября, 11:00 В Укрэнерго рассказали, где сегодня будут отключать свет (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В понедельник, 24 октября, в Киеве и семи областях будут отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку электросети.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook, временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии будет введено в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

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Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Утром в субботу, 22 октября, Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно об ударах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября.